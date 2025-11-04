Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi

1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi
Mevduat Faizleri, Ekonomi, TCMB, Faiz İndirimi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından mevduat getirilerinde başlayan düşüş hızlandı. Geçen hafta en yüksek %43,50 olan mevduat oranı, bu hafta %42,25 seviyesine geriledi. Birçok bankada mevduat oranları %1,5’e yaklaşan oranlarda aşağı çekildi. 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL sınırına kadar düştü ve son 2 yılın dibini gördü. En yüksek mevduat oranları bu hafta hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası’nın ekim ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, mevduat oranlarında da irtifa kaybı devam ediyor. TCMB, politika faiz oranını %39,50 seviyesine çekmiş, geçen hafta mevduat faizlerinde düşüş başlamıştı.

Bankalarca bu hafta sunulan oranlara bakıldığında, mevduat faizlerinde düşüş daha da hızlandı. Geçen hafta en yüksek %43,50 olan mevduat oranı, bu hafta %42,25 seviyesine geriledi. Birçok bankada mevduat oranları %1,5’e yaklaşan oranlarda aşağı çekildi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

4 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle: 

-Denizbank: %42,25

-QNB: %42,00

-Getir Finans: %42,00

-Akbank: %42,00

-Vakıfbank: %41,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Yapı Kredi: %40,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Ziraat Bankası: %37,00

-Halkbank: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Bankalarca ilan edilen oranlarda geçen haftaya göre düşüş gözlemleniyor.

1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi - 1. Resim

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1,5 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1,5 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,25

-Mevduat Getirisi: 45 bin 838 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,25

-Mevduat Getirisi: 30 bin 559 TL

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,25

-Mevduat Getirisi: 15 bin 279 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

Bu arada TCMB’nin faiz politikasını doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon rakamları da dün açıklandı. Buna göre aylık TÜFE %2,55 ile tahminlerden daha düşük gelirken, yıllık enflasyon da yeniden düşüşe geçti ve %32,87’ye geriledi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin, 11 Aralık’taki yılın son faiz kararı öncesinde TCMB’nin elini güçlendirdiği ve mevduat getirilerindeki düşüşün gelecek dönemde de sürebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Türkiye takıntısı ters tepti! Kongre planı duvara tosladı11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiliz banka altında alım seviyesini paylaştı: Cazip bir fırsat - EkonomiDev banka altında alım seviyesini paylaştıOtomotiv satışlarında yeni rekor! İşte ekimde en çok satan markalar  - Ekonomiİşte ekimde en çok satan markalarTicaret Bakanlığı'ndan kasım indirimlerine sıkı takip: Sahte fiyatlara geçit yok! - EkonomiTüketicilere 'kasım indirimi' uyarısı!ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleri - EkonomiDikkat çeken enflasyon ve faiz tahminleriAltın fiyatlarında makas kapanıyor! Gram fiyatı Kapalıçarşı’da daha sert düştü - EkonomiGram fiyatı Kapalıçarşı’da daha sert düştüKaraman'dan Kenya'ya... Elmayla 25 ülkeye açıldı, hedef Avrupa pazarı - EkonomiElmayla 25 ülkeye açıldı, hedef Avrupa pazarı
Sonraki Haber Yükleniyor...