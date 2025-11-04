1 milyon TL’nin getirisi kritik eşikte! Mevduat faizleri 24 ayın dibine geriledi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası’nın ekim ayı toplantısında 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, mevduat oranlarında da irtifa kaybı devam ediyor. TCMB, politika faiz oranını %39,50 seviyesine çekmiş, geçen hafta mevduat faizlerinde düşüş başlamıştı.

Bankalarca bu hafta sunulan oranlara bakıldığında, mevduat faizlerinde düşüş daha da hızlandı. Geçen hafta en yüksek %43,50 olan mevduat oranı, bu hafta %42,25 seviyesine geriledi. Birçok bankada mevduat oranları %1,5’e yaklaşan oranlarda aşağı çekildi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

4 Kasım 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %42,25

-QNB: %42,00

-Getir Finans: %42,00

-Akbank: %42,00

-Vakıfbank: %41,50

-Alternatif Bank: %41,50

-Yapı Kredi: %40,50

-Odea Bank: %40,00

-TEB: %39,00

-ING: %39,00

-Burgan Bank: %38,00

-Ziraat Bankası: %37,00

-Halkbank: %37,00

(Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel oranlar farklılık gösterebilir.)

Bankalarca ilan edilen oranlarda geçen haftaya göre düşüş gözlemleniyor.

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1,5 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1,5 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,25

-Mevduat Getirisi: 45 bin 838 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,25

-Mevduat Getirisi: 30 bin 559 TL

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orana göre 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu:

-Mevduat Miktarı: 500 bin TL

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: 42,25

-Mevduat Getirisi: 15 bin 279 TL

PİYASADA BEKLENTİLER

Bu arada TCMB’nin faiz politikasını doğrudan etkileyen ekim ayı enflasyon rakamları da dün açıklandı. Buna göre aylık TÜFE %2,55 ile tahminlerden daha düşük gelirken, yıllık enflasyon da yeniden düşüşe geçti ve %32,87’ye geriledi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin, 11 Aralık’taki yılın son faiz kararı öncesinde TCMB’nin elini güçlendirdiği ve mevduat getirilerindeki düşüşün gelecek dönemde de sürebileceği ifade ediliyor.