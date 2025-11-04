Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

- Güncelleme:
İstanbul&#039;da deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, özellikle fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Özellikle son zamanlar yaşanan sarsıntıların yanı sıra, gözler tekrar bölgeye çevrildi.

Son olarak 27 Ekim'de Balıkesir, Sındırgı'da kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları hâlâ devam ederken, bölgede yoğun olaraka artçı depremler yaşanıyor.

4 Kasım Salı günü sabah saatleri itibarıyla, 3,0 büyüklüğünün üzerinde, hissedilir yeni bir sarsıntı kaydedildi. Ancak, gece saatlerinde çevre illerden de hissedilen 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kayda geçti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte tüm ayrıntılar...

 İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 1. Resim

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Kasım 2025 Salı günü İstanbul'da deprem meydana gelmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine bakıldığında, Türkiye genelide küçük ölçekli 100'ü aşkın deprem yaşandı. 

Bu depremler arasında en dikkat çeken bölge ise Balıkesir oldu. Sındırgı ilçesinde dün geceden beri artçı sarsıntı yaşanıyor.

4 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi - 2. Resim

4 KASIM AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

2025-11-04 09:12:4339.1686128.250286.871.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 09:12:0039.1930628.1533312.292.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 09:10:0939.23528.114179.641.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 09:09:0939.187528.158337.01.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 09:04:5339.2591728.1158.291.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 09:03:3439.492527.957226.991.8Altıeylül (Balıkesir)
2025-11-04 08:56:2838.9677841.587.02.5Merkez (Muş)
2025-11-04 08:39:3439.1733328.237784.951.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 08:37:1339.1752828.3055.491.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-04 08:31:2237.1811130.604727.03.0Döşemealtı (Antalya)
2025-11-04 08:30:3539.2244428.1936112.211.1Sındırgı (Balıkesir)

