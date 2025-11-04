İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son olarak 27 Ekim'de Balıkesir, Sındırgı'da kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları hâlâ devam ederken, bölgede yoğun olaraka artçı depremler yaşanıyor.

4 Kasım Salı günü sabah saatleri itibarıyla, 3,0 büyüklüğünün üzerinde, hissedilir yeni bir sarsıntı kaydedildi. Ancak, gece saatlerinde çevre illerden de hissedilen 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kayda geçti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte tüm ayrıntılar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Kasım 2025 Salı günü İstanbul'da deprem meydana gelmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine bakıldığında, Türkiye genelide küçük ölçekli 100'ü aşkın deprem yaşandı.

Bu depremler arasında en dikkat çeken bölge ise Balıkesir oldu. Sındırgı ilçesinde dün geceden beri artçı sarsıntı yaşanıyor.