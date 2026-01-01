2025 yılı, ABD üzerindeki gizemli drone sürülerinden Giza Piramitleri altındaki iddia edilen "dev şehir" keşfine kadar dünya genelinde çözülemeyen birçok olaya sahne oldu. Araştırmacılar ve hükümet yetkilileri, Buga Küresi gibi cisimlerin uzaylı teknolojisi olabileceği yönündeki iddiaları tam olarak çürütemeyince, bu bilim kurguyu aratmayan gizemler 2026'ya taşındı.

2026 başlarken, geçen yıl dünyayı şaşkına çeviren ancak tam olarak açıklığa kavuşamamış pek çok gizem çözülmeyi bekliyor. Geride bıraktığımız 12 ay, ABD’de binlerce UFO'nun görülmesi, Güneş Sistemi'ni ziyaret eden yıldızlararası bir cisim ve Mısır piramitlerinin altında devasa yapılar keşfedildiği iddiasıyla adeta bir bilim kurgu romanı gibi geçti. Hatta, saygın bir uzmanın, kuyruklu yıldız 3I/ATLAS'ın bir uzaylı aracı olabileceği yönündeki iddiası da dahil olmak üzere, bilim dünyası ve hükümet yetkilileri bu çarpıcı olayların etrafındaki teorileri çürütmeyi başaramadı. İşte 2025in çözülemeyen 5 büyük gizemi…

NEW JERSEY DRONE GÖZLEMLERİ 2024'ün sonlarında dönemin başkan adayı Donald Trump'ın New Jersey'deki golf sahası da dahil olmak üzere ABD’de semalarında çok sayıda drone görüldü. Ülkenin doğu yakası boyunca süren bu tuhaf drone gözlemleri, 2025'in başlangıcından önce UAP (Tanımlanamayan Hava Olayları) takip sitesi Enigma Labs'a yüzlerce raporun ulaşmasına neden oldu. Yılın başlamasıyla birlikte endişe verici gözlemler devam etti ve Federal Havacılık İdaresi, Ocak ayında New Jersey'deki 22 kasabada drone uçuşlarına geçici bir yasak getirdi.

TRUMP BAŞKA BİR ŞEY DEDİ, FEDERAL HAVACILIK DAİRESİ BAŞKA Ancak bu yasak, yerel askeri üslerin ve Trump'ın mülkünün hava sahasını işgal eden, 'otomobil büyüklüğünde' ve ses çıkarmayan drone'ların görülmesini engelleyemedi. Trump, Oval Ofis'e döndüğü ilk gün gizemli drone faaliyetlerini soruşturmaya başlayacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın nihai açıklaması ise cevaplardan çok soru işaretlerine nedne oldu. Başkan, drone'ların "düşman olmadığını" ve ABD hükümeti tarafından "araştırma" yapmak üzere yetkilendirildiğini iddia etti. Oysa Federal Havacılık Dairesi, bu iddia edilen araştırma için herhangi bir izin vermediğini ve cisimlerin "yasal ticari drone ve helikopterler" olduğunu öne sürmüştü.



BUGA KÜRESİ VAKASI ABD’de drone krizi yaşanırken, Güney Amerika'da iddia edilen bir uzaylı sondası sadece videoya yakalanmakla kalmadı, aynı zamanda Kolombiya'daki bir kaza yerinden kurtarıldı. Mart ayında üzerinden uçtuğu şehrin adıyla "Buga Küresi" olarak adlandırılan garip cisim, bir elektrik hattına çarpıp bir tarlaya inerken görüldü. Küreyi bulan David Velez el Potro, onu Kolombiya hükümetine teslim edilmeyi reddetti. Küreyi imceleyen uzmanlar, içinde fiber optik kabloları andıran yapılar olduğunu ve temas ettiği çimleri öldüren, insanları hasta eden bir enerji yaydığını tespit etti. Ayrıca cismin üzerindeki sembollerin, rünler, Ogham ve Mezopotamya yazı sistemleri dahil olmak üzere antik yazıtlarla karşılaştırıldığı belirtildi. Şüpheci bazı araştırmacılar ise bu nesneyi karmaşık bir sanat projesi olarak nitelendirdi.

YILDIZLARARASI CİSİM 3I/ATLAS Yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, Temmuz başında keşfedildi ve çoğu uzman tarafından hızla kuyruklu yıldız olarak ilan edildi. Ancak, Harvard Üniversitesi’nden fizikçisi Avi Loeb, cismin sıradan bir kuyruklu yıldız olmadığını belirterek, 5 kilometre uzunluğundaki nesnenin dünya dışı canlılar tarafın yapılmış olabileceğini düşündüren en az 12 farklı anormalliği ortaya çıkardı. Bu ipuçlarından biri, cismin kuyruğunun Güneş'e yanlış yönde bakması, yani bir anti-kuyruğa sahip olmasıydı. Loeb, "Antikuyruk ancak, cismi uzayda yönlendiren bir motordan çıkan egzoz gazının akımı olabilir" demişti.



GİZA PİRAMİTLERİNİN ALTINDAKİ DEV ŞEHİR İDDİASI Mart ayında İtalyan araştırmacılar, Giza Piramitleri'nin tam altında 4 kilometre boyunca yükselen bir yeraltı şehri keşfettiklerini açıkladı. Bu iddia ise yapının piramitlerin kendisinden 10 kat daha büyük olduğu anlamına geliyor. İddia, tıpkı sonar radarın okyanus derinliklerini haritalamak için kullanılması gibi, radar darbeleri kullanılarak yapıların altındaki toprağın derinliklerinde yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturulan bir çalışmadan geldi. Temmuz ayında, aynı ekip Sfenks'in altında iki odaya inen devasa bir dikey şaft tespit etti. Ancak, bu yapıların gerçekten var olduğuna dair fiziksel kanıt henüz sunulmadı.

ABD HÜKÜMETİNDE UZAYLI TARTIŞMALARI Bu yıl aynı zamanda UFO'lar ve dünya dışı yaşam hakkındaki tartışmalara dair birçok önemli gelişme yaşandı; ABD hükümetinin uzaylılara ilişkin gizli raporların tam ifşasına her zamankinden daha yakın olduğu açıklandı. Eylül ayında, ABD’deki savaş gazilerinden oluşan bir grup, UFO'ların ve dünya dışı varlıkların gerçek olduğuna dair kanıtlara sahip gizli hükümet programlarının faaliyetlerine dair Kongre önünde tanıklık etti. Bir videoda, ABD askeri drone'unun bir UFO'ya Hellfire füzesi ateşlediği, ancak silahın son derece gelişmiş bu araçtan zararsızca sektiği kamuoyuna gösterildi.

