Hollanda'da cezaevinde bulunan ve "Avrupa'nın Escobar"ı olarak bilinen Hüseyin Baybaşin’in oğlu ve yeğenine silahlı saldırı düzenlendi. 10 el ateş edilen olayda yeğen Baybaşin ağır yaralanırken, Hüseyin Baybaşin intikam yemini etti.

"Avrupa’nın Escobar’ı" olarak bilinen ve Hollanda’da ömür boyu hapse çarptırılan uyuşturucu baronu Hüseyin Baybaşin için Almanya'da yürüyüş düzenlendi.

YEĞEN BAYBAŞİN AĞIR YARALI

Hollanda Başkonsolosluğu önündeki eylemden sonra Baybaşin’in oğlu Çağdaş Baybaşin ve yeğeni Hüseyin Başbaşin aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Yeğen 4 kurşunla ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler kayıplara karıştı.

Sabah'ın haberine göre saldırganların 10 kez ateş ettiği belirlenirken Çağdaş Baybaşin'in olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Cezaevindeki Hüseyin Baybaşin'in sosyal medya hesabından paylaşımda ise intikam yemini edildi. Baybaşin, "Böylesine aşağılık, haince ve kalleşçe bir saldırıyı kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, cevabını onlara bizzat vereceğim" ifadelerini kullandı.

