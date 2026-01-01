İşçiler maaş alamadıkları için greve giderken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, sanatçı sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'a gitmesi tepki çekmişti. Günler sonra bir açıklama yapan Duman, "Çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur" dedi.

Belediye işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışına tatile çıkması büyük tepki çekmişti.

SANATÇI SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan'la Tayland’ın ünlü Phuket Adası’na giden Duman'a ait görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Görüntüler gündem olurken belediye binası önünde devam eden grevi hatırlatan vatandaşlar, belediye başkanına tepki gösterdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU: ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR TATİL

Buca Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Duman'ın 2026 yılına Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde, gece mesaisinde görev yapan işçilerle birlikte girdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman, maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi sırasında kendisinin Tayland'ın Phuket adasına tatile gitmesine yönelik eleştirilere ilişkin şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır sürdürdüğüm yoğun çalışma temposunun ardından, çok önceden planlanmış kısa bir mola için birkaç günlüğüne tatile çıktım. Bunun gizlenecek, saklanacak bir tarafı yok, tamamen insani bir durumdur. Ancak görüyorum ki, ülkemizde giderek büyüyen linç kültürü, kimi zaman gerçekleri gölgeleyip niyet okumaları üzerinden bir algı üretimine dönüşebiliyor. Tatile çıkmadan önce, yokluğum süresince iş ve işlemlerin aksamaması için gerekli görevlendirmeleri yaptık, maaş ödemeleriyle ilgili planlamalar tamamlandı. İlgili başkan yardımcılarımız ve bürokratlarımızla 24 saat irtibat ve koordinasyon halinde kalarak, işçi ve emekçi kardeşlerimizin eksik kalan ödemelerini tamamladık."

İşçiler grevdeyken tatile gitmişti! Buca Belediye Başkanı Duman günler sonra konuştu: Önceden planlamıştım

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır da bu duruma tepki göstererek, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" demişti.

İşçiler grevdeyken tatile gitmişti! Buca Belediye Başkanı Duman günler sonra konuştu: Önceden planlamıştım

Haberle İlgili Daha Fazlası