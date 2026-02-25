ABD ile İran arasında 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de yapılacak 'nükleer müzakereler'in üçüncü toplantısı öncesi Tahran'dan gelen 'balistik füze' açıklaması dikkat çekti. Trump yönetiminin 'zenginleştirilmiş uranyum ve vekil güçler' meselelerinin yanında en önemli gördüğü başlıklardan olan balistik füze için Tahran'dan ılımlı açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Arakçi, Trump'ın iddialarının aksine "Uzun menzilli füzeler geliştirmiyoruz. Füzelerimizin menzilini kasıtlı olarak 2.000 kilometrenin altına indirdik" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yarın gerçekleştirilecek üçüncü toplantısı öncesi iki ülkeden açıklamalar peş peşe geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'balistik füzelerin üretimi, uranyum zenginleştirilmesi ve vekil güçler' konuları başta olmak üzere müzakere masasındaki Tahran'a yönelik talepleri değerlendirdi.

Trump'ın İran'a yönelik asılsız iddialara inandığını belirten Arakçi "Başkan Trump her zaman sahte haberlerden şikayetçi olmuştur. Sanırım şimdi kendisi de ne yazık ki sahte haberlerin kurbanı oldu" dedi.

"UZUN MENZİLLİ FÜZE ÜRETMİYORUZ"

Ülkesinin uzun menzilli balistik füze üretmediğini iddia eden Arakçi "Füzelerimizin menzilini kasıtlı olarak 2.000 kilometrenin altına indirdik. Bunların küresel bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretilen füzelerin sadece savunma amaçlı olduğunun altını çizen Arakçi "Füzelerimiz doğası gereği savunma amaçlıdır. Tıpkı geçen Haziran ayındaki savaşta olduğu gibi, caydırıcılık oluşturmak ve kendimizi savunmamıza yardımcı olmak için üretilmişlerdir" şeklinde konuştu.

SALDIRIYA SERT CEVAP VERİLECEK

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısını değerlendiren Arakçi "ABD bize saldırmaya karar verirse, bölgedeki ABD üsleri meşru hedefler haline gelir. Biz onları komşularımızın veya bulundukları ülkelerin toprakları olarak değil, ABD üsleri olarak görüyoruz" sözlerine yer verdi.

SAVAŞI İSTEYEN İSRAİL!

İsrail'in Washington'u savaşa sürüklemeye çalıştığını ifade eden Arakçi "Bu bölgede savaş isteyen tek bir varlık var, o da İsrail. Bunu tek başlarına yapamazlar. Denediler ve başaramadılar, bu yüzden ABD'den yardım istediler. Bu, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ni bu bölgedeki savaşa çekmek için düzenlediği bir komplo" dedi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.



