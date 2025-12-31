CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşların yatmadığı gerekçesiyle temizlik işçileri greve çıkarken Belediye Başkanı Görkem Duman, sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland’a tatile gitti. Duruma tepki yağarken Orhan'ın, belediyenin konserlerinde sahne aldığının ortaya çıkması ise vatandaşları isyan ettirdi.

Belediye işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışına tatile çıkması büyük tepki çekmişti.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan'la Tayland’ın ünlü Phuket Adası’na giden Duman'a ait görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Görüntüler gündem olurken belediye binası önünde devam eden grevi hatırlatan vatandaşlar, belediye başkanına tepki gösterdi.

BELEDİYENİN KONSERLERİNE ÇIKMIŞ

Öte yandan konu sosyal medyanın gündeminden düşmezken, Sevcan Orhan'ın da sevgilisinin başkanlığını yaptığı belediyenin konserlerinde sahne aldığı öğrenildi. Kullanıcılar Orhan'ın bu konserlerden ne kadar ödeme aldığını, herhangi bir torpil ihtimalinin bile hoş olmadığını belirtti.

AK PARTİ'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır da bu duruma tepki göstererek, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" demişti.

