Adana'da kargo şubesine kaçak sigara dolu paket bırakan şahıs, çalışanın durumu fark edip polise haber vermesi üzerine sinirlendi. Şubeyi basan saldırgan ve arkadaşları, kargo şube müdürünü silahla öldürdü.

Dün saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde iddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şubesine bırakıp bölgeden ayrıldı.

ŞUBEYİ BASIP ÇALIŞANI ÖLDÜRDÜ

Şube müdürü K.Ç. (31), durumu fark etmesi üzerine polise bildirdi. Bölgeye gelen polis kargonun içerisindeki kaçak sigaralara el koydu. Kargoyu teslim eden şahıs durumu öğrenmesi üzerine kargo şubesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. K.Ç. ile tartışan kişiler, tabanca ile ateş açarak kaçtı. Kasığından vurulan K.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

