Kargoyla kaçak ürün gönderecekti, engel olan şube müdürünü öldürdü
Adana'da kargo şubesine kaçak sigara dolu paket bırakan şahıs, çalışanın durumu fark edip polise haber vermesi üzerine sinirlendi. Şubeyi basan saldırgan ve arkadaşları, kargo şube müdürünü silahla öldürdü.
- Bir kişi, kaçak sigara içeren paketi kargo şubesine bıraktı.
- Şube müdürü K.Ç., durumu polise bildirerek sigaralara el konulmasını sağladı.
- Paketi bırakan şahıs, arkadaşlarıyla şubeye gelerek K.Ç. ile tartıştı.
- Tartışma sonrası K.Ç., tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.
- Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.
Dün saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde iddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şubesine bırakıp bölgeden ayrıldı.
ŞUBEYİ BASIP ÇALIŞANI ÖLDÜRDÜ
Şube müdürü K.Ç. (31), durumu fark etmesi üzerine polise bildirdi. Bölgeye gelen polis kargonun içerisindeki kaçak sigaralara el koydu. Kargoyu teslim eden şahıs durumu öğrenmesi üzerine kargo şubesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. K.Ç. ile tartışan kişiler, tabanca ile ateş açarak kaçtı. Kasığından vurulan K.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.