Haberler > Gündem > '6 büyüklüğünde deprem olabilir!' Şener Üşümezsoy yeni bir depreme işaret etti

'6 büyüklüğünde deprem olabilir!' Şener Üşümezsoy yeni bir depreme işaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;6 büyüklüğünde deprem olabilir!&#039; Şener Üşümezsoy yeni bir depreme işaret etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de sismik hareketlilik devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında, son sarsıntıların güney yönüne doğru ilerlediğini belirterek, 6 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sındırgı ilçesinde dün (03.11.2025) saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, uzmanlardan dikkat çekici uyarılar gelmeye başladı.

"YENİ BİR DEPREMİN ÖNCÜSÜ OLABİLİR"

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında, son sarsıntıların güney yönüne doğru ilerlediğini belirterek, 6 büyüklüğünde yeni bir depremin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Üşümezsoy, televizyon programında yaptığı değerlendirmede, "Sındırgı merkezli bir artçı dizisi beklerdik, ancak hareketlilik farklı yönlere kayıyor. Bu da yaşananların artçı değil, muhtemel yeni bir depremin öncüsü olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'6 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir!' Şener Üşümezsoy yeni bir depreme işaret etti - 1. Resim

BALIKESİR'DE DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün (03.11.2025) saat 15.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, Kütahya, Çanakkale, Uşak, Kocaeli ve Yalova'dan da hissedildi.

