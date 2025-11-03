Sındırgı'da deprem! Bir binanın çatısı kısmen çöktü!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.35’te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerle birlikte İstanbul, Bursa ve İzmir’den de hissedildi. Sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Depremin ardından Balıkesir Caddesi’nde daha önceki sarsıntılarda tahliye kararı verilen bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Ekipler, ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen hasar tespit ve tarama çalışmaları bölgede sürerken, ekipler muhtemel riskli yapılarla ilgili incelemelerine devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet Adışen, son dönemde bölgede sık sık yaşanan sarsıntılara dikkat çekerek, “Bugün iki deprem oldu ve oldukça şiddetli hissettik. Binanın çatı kısmı da bu depremler sırasında içe doğru çöktü.” ifadelerini kullandı.