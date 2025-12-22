Murat Öztekin- Dijital platformlarla yarışan sinema salonları, artık tecrübeyi öne çıkarıyor. Filmleri bir “deneyime” dönüştüren sinema salonlarının sayısı artıyor.

Paribu Cineverse da İstanbul’daki Emaar Square Mall’da Türkiye’nin en büyük ScreenX salonunu hayata geçirdi. Birden fazla yeni nesil sinema teknolojisini aynı salonda buluşturan bu özel tecrübe alanı; görüntü, ses ve konforu bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor. Böylece seyircilere alışılmışın dışında bir sinema tecrübesi sunuluyor. 19 Aralık’ta “Avatar: Ateş ve Kül” filmiyle kapılarını açan yeni ScreenX salonu, yalnızca ana perdeyi değil; salonun yan duvarlarına doğru genişleyerek izleyicinin bütün görüş alanını içine alıyor. Salon, 16,92 x 9,14 metre ölçülerindeki Türkiye’nin en büyük ScreenX perdesine ev sahipliği yapıyor. CGV Mars Cinema Group Dijital Sinema Sistemleri Müdür Yardımcısı Ferhat Ersoy, dünya standartlarındaki teknolojiyi seyirciye sunduklarını söylüyor.

Türkiye’de 2025 yılının geride kalan kısmında sinema seyirci sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15 oranında düşüş göstererek 26,2 milyonda kaldı. Sinema dünyası ise tecrübeye dayalı salonların yeni dönemde seyirci sayılarını artırmasını ümit ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası