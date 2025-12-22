Ahmet Arvasi, Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen anma toplantısıyla yad edildi. Programda Hocanın eserleri ve hatıraları, Ahmed Yenilmez, Semih Uşaklıoğlu, Hüdavendigar Onur ve oğlu Murat Arvasi tarafından paylaşıldı.

MURAT ÖZTEKİN- Ahmet Arvasi Hoca Yeni Dünya Vakfında düzenlenen sohbet toplantısı ile anıldı. Mehmed Nuri Yardım’ın sunuculuğunu üstlendiği programda Ahmed Yenilmez, Semih Uşaklıoğlu, Hüdavendigar Onur ve Hocanın oğlu Murat Arvasi hatıralarını dillendirdi.

İlk söz alan sanatçı Ahmed Yenilmez “Düşünebiliyor musunuz, kitapları TSK tarafından helikopterlerle taşınıp Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da dağıtılırken kendisi Mamak zindanlarında işkence görüyordu. Din, devlet, millet, bayrak, sevgisi ile dopdolu bir insan ıstırap çekiyordu. Yakınları çalmadık kapı bırakmazken dikkate bile alınmıyor, göz göre göre tabutlukta çürütülüyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tezat yaşanmaz. Tenakuzun da ötesi ihanet gibi bir şey. Böyle hatalar yaparsan çöküntü kaçınılmaz. Şimdi bomboş şeyler gündem oluyor” dedi.

Semih Uşaklıoğlu ise “Arvasi Hoca çok talebe yetiştirdi. Kendisi sıradan bir mütefekkir değildi’. Kendini Arayan İnsan’ Nobel alacak bir kitaptır, hocam 11 defa yazmış yakmış sonra bir daha baştan yazmış. Bir ara Ankara’dan üç subay gelip Doğu Anadolu gerçeğini yazmasını istediler ve ilk baskısını Genelkurmay Başkanlığı yaptı. ‘Emperyalistlerin bütün işi gücü Müslüman Türk ile uğraşmak’ der, İslamiyet’i değiştirmeye çalışan reformistlere dikkat çekerdi” şeklinde konuştu.

Hocanın biricik oğlu Murat Arvasi ise babasını şu sözlerle anlattı:

Müşfik bir aile reisiydi. Sıkıntımızı gözümüzden anlardı. Misafiri eksik olmazdı, gecenin yarısı kapısı çalınsa karşılar, ikramda bulunur ve büyük bir neşe ile sohbet ederdi. Çok erken kalkar, Kur’ân-ı kerim okumadan daktilo başına oturmazdı.

