Altın fiyatlarında makas kapanıyor! Gram fiyatı Kapalıçarşı’da daha sert düştü

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Altın fiyatlarında taban arayışı ve konsolidasyon süreci devam ederken; haftanın ilk işlem gününde ons 4.001 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı sınırlı bir değer kaybı ile 3.985 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

İç piyasada işlem gören 4 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.390 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 5.570 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.090 TL’den gerçekleşiyor.

İlgili Haber Altın gerilerken borsa yükseldi!

FİYAT MAKASI KAPANIYOR

Fiyatlardaki son gelişmelere bakıldığında altının spot piyasa ve fiziki satış tutarları arasında 21 Ekim tarihinde %7’ye varan makas, bugünkü işlemlerde %3,30’a kadar geriledi.

Kuyumcular, son yükselişin ardından gelen kâr satışları ile birlikte 2 hafta önceki fiziki talebin olmadığını hatta iç piyasada da özellikle konut ve otomobil gibi hedefleri bulunan yatırımcıların, fiziki altınlarını bozdurmaya devam ettiğini aktarıyor.

FİZİKİ GRAM FİYATI SERT DÜŞTÜ

Ekim ayı işlemlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.310 TL ile zirve yaparken, spot gram fiyatı 5.910 TL ile rekor seviyeyi görmüştü.

Spot piyasada gram fiyatı zirveden %8,70 düşerken, fiziki piyasada rekor seviyeden gerilemenin boyutu %12’ye yaklaştı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada son fiyat hareketlerinin ardından yabancı yatırım bankalarından da altınla ilgili yeni raporlar gelmeye devam ediyor. İsviçreli UBS tarafından yapılan bu hafta başında yapılan yeni değerlendirmede “Merkez bankalarının bu yıl 634 tonluk alımları geçen yılın temposundan daha yavaş oldu. Ancak 2025 yılı için 900-950 tonluk tahminlerimiz doğrultusunda, dördüncü çeyrekte alımlar hızlanıyor. Üst üste dördüncü çeyrekte 300 tonun üzerinde gerçekleşen külçe talebi ise yatırımcı iştahının da güçlendiğini gösteriyor" denildi.

ONSTA HEDEF FİYAT

UBS Stratejisti Sagar Khandelwal; daha düşük reel faiz oranlarının, zayıf doların, artan devlet borcunun ve jeopolitik çalkantıların, sarı metali, 2026'nın ilk çeyreğinde ons başına 4.700 dolara itebileceğini söyledi.

Khandelwal; "Altındaki yükselişin hızı oynaklığın bundan sonra da artabileceği anlamına gelebilirken, altının dayanıklı bir yatırım stratejisinin değerli bir bileşeni olduğu görüşümüzü koruyoruz" diye yazdı.

ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte reel getirinin negatif bölgeye düşebileceği konusunda da uyaran Khandelwal,"Bunun, ABD dolarının cazibesini daha da azaltacağına ve külçe altınlara yatırım akışını artıracağına inanıyoruz. Özel yatırımcılar da merkez bankaları gibi ABD Hazine tahvillerini altına dönüştürmeye başlarsa, fiyatlar daha da yükselebilir” ifadelerini kullandı.