İslam Memiş'ten çarpıcı öngörü: 5 haneli altın fiyatları görülebilir! 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararından altın ve gümüş fiyatlarına, kripto paralardan konut piyasasına kadar birçok başlığı değerlendirdi. Memiş, Kasım ayında altın için alım fırsatlarının devam edeceğini belirtirken, 2026 yılı için dikkat çeken bir öngörüde bulundu: “Türkiye’de ilk kez 5 haneli altın fiyatları görülebilir.”

FED'İN FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Fed’in kasım ayındaki 25 baz puanlık faiz indiriminin piyasa beklentisine uygun gerçekleştiğini söyleyen Memiş, “Fed öngörülebilir bir merkez bankasıdır, sürpriz yapmaz. Aralık ayında pas geçmesini bekliyorum. Ancak 2026 yılında en az beş kez faiz indirimi yapacağını öngörüyorum,” dedi.

Yeni Fed başkanı ve Donald Trump’ın politik baskısının bu süreci etkileyeceğini belirten Memiş, faiz indiriminin beklentiler dahilinde olduğu için piyasalarda agresif bir hareket yaşanmadığını kaydetti.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ VE TİCARET SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’deki görüşmesine değinen Memiş, iki liderin iyi niyetli mesajlar vermesine rağmen kalıcı iyimserlik beklemediğini ifade etti. Memiş, “Amerika vergileri yüzde 57’den 47’ye düşürdü, Çin ise soya fasulyesi alımına hazırlanıyor. Ancak Trump başta olduğu sürece Çin’i hedefte tutacaktır. Ticaret savaşları dönem dönem yeniden gündeme gelir.” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA MANİPÜLASYON İDDİASI

Altındaki sert düşüşleri “manipülasyon fiyatlaması” olarak nitelendiren Memiş, son dönemde bilinçli bir spekülasyon yapıldığını söyledi. “Gram altın 6.282 liradan 5.557 liraya, ons altın ise 4.282 dolardan 3.885 dolara kadar geriledi. Bu doğal bir düşüş değil,” diyen Memiş, Fed kararı sonrası kısmi bir toparlanma yaşandığını ve altının 5.500 TL seviyesinde destek bulduğunu dile getirdi.

NE ZAMAN ALTIN ALIM FIRSATI VERECEK?

Kasım ayının altın alımı için uygun bir dönem olduğunu belirten Memiş, “Ons altın tarafında 3.800 dolar seviyesini destek olarak takip ediyorum. Bu bölgeden kademeli alımlar yapılabilir. Yatırımcıların panik yapmadan hareket etmesi gerekiyor,” dedi.

Memiş, yıl sonuna kadar manipülasyon kaynaklı sert iniş çıkışların sürebileceğini, ancak Kasım ayı içinde yumuşak düşüş sürecinin devam edeceğini öngördü.

2026'DA ALTINDA YENİ ZİRVELER BEKLİYOR

2026 yılına ilişkin öngörüsünü paylaşan Memiş, altının yeniden rekor seviyelere ulaşacağını söyledi. Youtube kanalı gdh TV'ye konuşan Memiş, “2026’da ons altın hedefim 4.880 dolar. Gram altın önce 8.000 TL, ardından 10.000 TL seviyesini görebilir. Bu sürpriz olmaz,” ifadelerini kullandı. Ancak Memiş, altın fiyatlarını düşürebilecek tek faktörün Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir barış haberi olacağını belirtti.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Altınla birlikte gümüşte de önemli gerilemeler yaşandığını vurgulayan Memiş, gram gümüşün 74 liradan 62 liraya, ons gümüşün ise 54 dolardan 45,5 dolara kadar düştüğünü söyledi. Memiş, “Kasım ayında gümüşte de yeniden alım fırsatları doğabilir,” dedi.

BİTCOİN VE KRİPTO PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

Kripto paralarda da manipülasyon yaşandığını belirten Memiş, Bitcoin’in 126.000 dolardan 103.000 dolara kadar gerilediğini ancak yönün yeniden yukarı olduğunu ifade etti. Memiş, “Kasım ayında Bitcoin’in 120.000 doların üzerine çıkmasını bekliyorum. 127.500–135.000 dolar aralığı sürpriz değil,” değerlendirmesinde bulundu.

SON BİR YILIN ŞAMPİYONU: BİTCOİN

Son bir yıllık performansa dikkat çeken Memiş, Bitcoin’in altını geride bıraktığını söyledi. 100.000 lirasını altına yatıranın 172.000 TL'si olduğunu söyleyen Memiş, "Bitcoin’e yatıran 182.000 TL. Bu yılın şampiyonu altın değil, Bitcoin,” ifadelerini kullandı. İkinci sırada Ethereum’un geldiğini belirten Memiş, uzun vadede kripto paralarda yükselişin devam edeceğini söyledi.

ALTCOİN RALLİSİ VE YIL SONU BEKLENTİSİ

Altcoin rallisinin geciktiğini belirten Memiş, “Eylül’de başlaması gerekiyordu, manipülasyon piyasası oluştu. Ancak yıl sonuna kadar bir boğa dönemi görebiliriz,” dedi. Memiş, Kasım ayında ise hem iç hem dış piyasalarda iyimser bir hava beklediğini ifade etti.

SOSYAL KONUT KAMPANYASI KONUT FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Son olarak konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, devletin 500 bin konutluk sosyal konut projesinin fiyatlar üzerinde düşürücü etki oluşturmayacağını söyledi. Bu konutlar üç yıl sonra teslim edileceğini söyleyen Memiş, "Kısa vadede ne kiralarda ne de satış fiyatlarında düşüş bekliyorum. Özellikle büyükşehirlerde fiyatlar TL bazında yukarı yönlü seyredebilir,” dedi.