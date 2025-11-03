12 bankadan 2026 altın tahmini: Rekor yılı mı geliyor?

Dünyanın önde gelen 12 uluslararası finans kuruluşu, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı tahminlerini paylaştı. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve parasal genişleme beklentileriyle birlikte, altının önümüzdeki yıl da yükselişini sürdüreceği öngörülüyor.

Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3.575 dolar seviyesinde korudu. Citi, kısa vadeli (0–3 ay) hedefini 3.840 dolar, Morgan Stanley ise yıl ortası tahminini 4.500 dolar olarak açıkladı. Wells Fargo, altının 4.500–4.700 dolar aralığında işlem görebileceğini belirtti.

Küresel yatırım bankaları arasında en iyimser tahminlerden biri Goldman Sachs’tan geldi. Kuruluş, 2026 ilk çeyrek için 4.440 dolar, dördüncü çeyrek için ise tahminini 4.900 dolardan 5.055 dolara yükseltti. UOB 12 aylık hedefini 4.600 dolar, UBS ise Mart 2026 tahminini 4.700 dolar olarak duyurdu.

LBMA temsilcileri, 12 aylık tahminlerini 4.980 dolar olarak açıklarken, HSBC, Bank of America ve Societe Generale de 2026 sonu için 5.000 dolar seviyesini korudu.

En dikkat çekici tahmin ise JPMorgan’dan geldi. Banka, 2026’nın dördüncü çeyreği için altının ortalama fiyatını 5.055 dolar olarak öngörürken, üç yıllık uzun vadeli hedefini 6.000 dolara çıkardı.

Finans çevrelerine göre, merkez bankalarının rezerv alımları, jeopolitik belirsizlikler ve faiz indirimi beklentileri altının değerini destekleyen en güçlü unsurlar olmaya devam edecek.