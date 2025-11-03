Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 12 bankadan 2026 altın tahmini: Rekor yılı mı geliyor?

12 bankadan 2026 altın tahmini: Rekor yılı mı geliyor?

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
12 bankadan 2026 altın tahmini: Rekor yılı mı geliyor?
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Uluslararası finans devleri, altının 2026’da da yükseliş trendini koruyacağı görüşünde birleşti. Uzmanlara göre jeopolitik riskler ve faiz indirim beklentileri, altını yeniden güvenli liman haline getirecek.

Dünyanın önde gelen 12 uluslararası finans kuruluşu, altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı tahminlerini paylaştı. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve parasal genişleme beklentileriyle birlikte, altının önümüzdeki yıl da yükselişini sürdüreceği öngörülüyor.

Dünya Bankası, 2026 ortalama altın fiyatı tahminini 3.575 dolar seviyesinde korudu. Citi, kısa vadeli (0–3 ay) hedefini 3.840 dolar, Morgan Stanley ise yıl ortası tahminini 4.500 dolar olarak açıkladı. Wells Fargo, altının 4.500–4.700 dolar aralığında işlem görebileceğini belirtti.

Küresel yatırım bankaları arasında en iyimser tahminlerden biri Goldman Sachs’tan geldi. Kuruluş, 2026 ilk çeyrek için 4.440 dolar, dördüncü çeyrek için ise tahminini 4.900 dolardan 5.055 dolara yükseltti. UOB 12 aylık hedefini 4.600 dolar, UBS ise Mart 2026 tahminini 4.700 dolar olarak duyurdu.

LBMA temsilcileri, 12 aylık tahminlerini 4.980 dolar olarak açıklarken, HSBC, Bank of America ve Societe Generale de 2026 sonu için 5.000 dolar seviyesini korudu.

En dikkat çekici tahmin ise JPMorgan’dan geldi. Banka, 2026’nın dördüncü çeyreği için altının ortalama fiyatını 5.055 dolar olarak öngörürken, üç yıllık uzun vadeli hedefini 6.000 dolara çıkardı.

Finans çevrelerine göre, merkez bankalarının rezerv alımları, jeopolitik belirsizlikler ve faiz indirimi beklentileri altının değerini destekleyen en güçlü unsurlar olmaya devam edecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Gebze'deki facianın ardından Kocaeli'de tehlike zinciri: Bina kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Kendi hatalarının faturasını Türkiye'ye kesemez'! Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Ferrero'ya sert eleştiri - Ekonomi'Hatalarının faturasını Türkiye'ye kesemez'!1 milyon liram var, ne yapmalıyım? İslam Memiş "Ben olsam" diye cevapladı: Faiz yok, ara ödeme yok - Ekonomiİslam Memiş "Ben olsam" diye cevapladıMarmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladı - EkonomiMarmarabirlik zeytin alım fiyatlarını açıkladıMemur-Sen'den hükümete ek zam çağrısı: Alacaklarda cömert, memura gelince cimri olmayın! - EkonomiMemur-Sen'den hükümete ek zam çağrısıEkim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu - EkonomiEkimde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli olduTekirdağ'da topraktan servet fışkırıyor! 7 dönümden 3 kilo çıkıyor, kilosu 600 bin TL - Ekonomi7 dönümden 3 kilo çıkıyor, kilosu 600 bin TL
Sonraki Haber Yükleniyor...