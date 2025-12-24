Türk dünyasının ‘dezenformasyon’ mücadelesi…

Dünya dezenformasyonla mücadele konusunda çaresiz ne yazık ki…

Sosyal medyanın bütün dünyayı esir aldığı, geleneksel medyanın sosyal medyanın gölgesinde kaldığı, herkesin kendisini gazeteci ve yazar olarak konumlandırdığı, habercilik yaptığı tuhaf bir çağdan geçiyoruz…

Hayır hayır geçmiyoruz, tabiri caizse batıyoruz!

Yapay zekânın da devreye girdiği bu karanlık çağda artık neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlamakta dahi güçlük çekiyor, dijital terörün kıskacında, gecenin karanlığında doğru ile yanlışı birbirinden ayırmaya çalışıyoruz!

Geçtiğimiz günlerde küresel ve dijital belirsizliklerin gölgesinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin temsilcileri Ankara’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu”, kardeş devletlerimizin ortak geleceğini şekillendiren çok önemli bir adım oldu.

Bu forum, alelade bir toplantı değildi aslında.

Türk dünyasının dijital ve medya alanında karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı ortak iradenin somut bir tezahürüydü. Dijital çağın getirdiği fırsatlar kadar riskleri de çok büyük nitekim. Dezenformasyon, yanlış bilgi, manipülatif içerikler ve hibrit tehditler, toplumların birliğini, devletlerin kapasitesini ve uluslararası algıyı doğrudan etkiliyor.

İsteyenin istediğini dijital terörle pasivize ettiği bu çağda ülkeler de bundan nasibini alıyor. Yabancı misyonların satın aldığı kalemlerin satır aralarında, seçilen kimi ülkeler de yalan-yanlış bilgilerle o tezviratın öznesi olabiliyor.

Binaenaleyh İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın forumdaki konuşmasında belirttiği gibi dezenformasyon yalnızca bir “yanlış bilgi” meselesi değildir. Burhanettin Hoca’nın şu sözleri gerçekten de bendenizin de sık sık dile getirdiğim bir gerçeği âdeta teyit etmektedir:

“Bu bağlamda kardeş Türk devletlerini mercek altına aldığımızda; dezenformasyon girişimlerinin kimi zaman ortak hedefler üzerinden eş zamanlı şekilde, kimi zaman ise ülke özelinde ayrışan stratejilerle yürütüldüğünü gözlemliyoruz. Ne yazık ki başta enerji, savunma, ulaşım ve ticaret koridorları alanları olmak üzere birçok stratejik projelerimize karşı propaganda ve dezenformasyon kampanyaları görüyoruz.”

Bu dezenformasyon girişimlerinde kardeş ülkelerin liderlerinin de çeşitli yanlı ve yanlış manipülatif yorumlarla gözden düşürülmeye çalışıldığını defaatle gördük ve görüyoruz!

Dezenformasyon Forumu'na, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın yanı sıra Türk devletlerinin ilgili enformasyon bakanları ve yardımcıları katıldı. Toplantıdaki ortak vurgu, dezenformasyonla mücadelenin profesyonel gazetecilik, kaliteli içerik üretimi ve medya okuryazarlığıyla sürdürülebilir kılınması görüşüydü.

Bu noktada medyamızda gözden kaçan bir sorun çözüm beklemektedir. Gazetelerimizin köşelerinde ve sayfalarında yazar ve muhabirlerin her konuda haber kovalayıp yazması değil, ihtisası olduğu alanlarda yazılar yazması ve haber kovalaması; yine ekranlarımızda her konuda fikri olanların değil, ilgili konularda ihtisası olanların konuşması gereği gözden kaçırılmamalıdır. Profesyonel gazeteciliğin temelinde de bu gerçek vardır.

TRT Avaz ve Anadolu Ajansı’nın bu konuda iyi bir sınav verdiği açıktır. TRT Avaz’ın “Türk Dünyasının Ortak Sesi, Kardeşliğin Ekranı” misyonu, bu birlikteliğin en güzel örneklerinden biridir.

Türk devletlerinin her anlamda entegre olabilmesi medyanın gücü ve desteğiyle doğru orantılıdır. Bugün dijital alanda karşılaşılan tehditler de ancak koordineli çabalarla bertaraf edilebilir. Gazetelerimizin ve ekranlarımızın bu konuda daha duyarlı olması, Türkiye ve Türk devletleri arasına nifak sokmaya çalışan devşirilmiş isimlere geçit verilmemesi elzemdir ve hatta millî bir görevdir.

Ortak medya platformları, dijital arşivler, genç nesillere yönelik eğitim programları ve kalıcı iş birliği mekanizmaları, bu mücadelenin temel taşları olacaktır. Birlikte hareket ettiğimizde, hakikat daha güçlü ses bulacak ve Türk dünyası mefkûresi bizzat Türk milleti tarafından şekillenecektir.

Kardeşlik bağlarımız daim olsun...

