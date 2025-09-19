"Krizin ana nedeni" diye duyurmuşlardı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "vergisiz döviz" iddiasına cevap 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan "Krizin ana nedeni Maliye'nin göz yumduğu vergisiz döviz düzeni" haberiyle ilgili açıklama yaptı. İddianın gerçek dışı olduğunu belirten bakanlık, bir bilgi eksikliği olduğunu duyurdu.

"BİNDE 2 KAMBİYO VERGİSİ ALINMAKTADIR"

Bakanlığın açıklamasında, "Yeni Şafak gazetesinin bugün gündeme taşıdığı 'vergisiz döviz' iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiş; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Gelir Vergisi Kanununda vergiye tabi gelir unsurları açıkça belirtilmiş olup, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirler vergilendirilmektedir.

Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar ticari kazanç olarak vergiye tabidir. Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunmaktadır.

YÜZDE 40 VERGİ DETAYI

Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40’a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir.

EMEKLİLERE İSTİSNA

Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahip oldukları yabancı paraları bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler."