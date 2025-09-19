Faiz düştü, kredi talebi arttı! İşte konut, ihtiyaç ve araç kredisinde en düşük oranlar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından kredi oranlarında da düşüşler başlarken, kredi hacminde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre geçen hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 548 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki hafta 2 trilyon 517 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Böylece söz konusu bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 31 milyar liralık bir artış yaşandı.

Bu arada toplam kredilerin 1 trilyon 880 milyar lirasını ihtiyaç kredileri oluştururken, konut kredileri 616 milyar TL ve taşıt kredileri de 52 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,69 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,70

-İş Bankası: %2,79

1,5 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Konutta en düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,69

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 926 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredileri şöyle:

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,19

300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Taşıtta en düşük oran dikkate alındığında 2 yıl vadede 300 bin TL’nin güncel geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 300 bin TL

-Kredi Oranı: %2,94

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Aylık taksit: 19 bin 319 TL

-Toplam geri ödeme: 463 bin 659 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-ON Dijital: %3,29

-TEB: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-Getir Finans: %3,55

-QNB: %3,59

125 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

İhtiyaçta en düşük oran dikkate alındığında 1 yılda 125 bin TL’nin güncel geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,29

-Aylık Taksit: 13 bin 534 TL

-Toplam Geri Ödeme: 162 bin 408 TL