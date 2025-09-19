Kapalıçarşı'da makas 150 TL'ye çıktı! Gram altında yine ‘hava parası’ dönemi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın son haftalarda rekor üstüne rekor kırarken, fiyatların daha da artacağı beklentisiyle hareket eden vatandaşlar ve yatırımcılar alıma yöneldi.

Fiziki talepte yaşanan artışa karşılık arz kısıtlı kalınca, spot altın fiyatı ile Kapalıçarşı fiyat makası yeniden açılmaya başladı. Yoğun taleple karşısında, altının yurt içi ve yurtdışı fiyat farkı bu hafta 2 bin doları aştı.

FARK %3’E KADAR AÇILDI!

Bugünkü işlemler dikkate alındığında TSİ 09:10 itibarıyla spot gram fiyatı 4.860 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da 4988 - 5.008 TL alım ve satım bandında gerçekleşti. Fiziki satış fiyatının, spot piyasa fiyatından yaklaşık 150 TL daha yukarıda olduğu görüldü. Bu fiyat farkı, %3 gibi azımsanmayacak bir orana da işaret etti.

HURDA DÖNÜŞÜNDE GERİLEME

Görüşüne başvurduğumuz kuyumcular, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareket sebebiyle fiziki talepte de bir artış yaşandığını belirtti.

Kuyumcular, “Buna karşılık elinde altın bulunduranlar bir süre daha beklemeye yönelmiş görünüyor. Çünkü piyasaya gelen hurda miktarında gerileme söz konusu, bu da fiziki fiyatta artışa sebep oluyor. Şu sıralar satılan fiziki altının 1 gramı için işçilik hariç 100 liranın da üzerine ilave para ödeniyor” şeklinde konuştu.

KONUT İÇİN ALTIN SATIYORLAR

Gram altın için yıl sonuna 5.250-5.500 TL gibi hedeflerin telaffuz edildiğini de aktaran kuyumcular, “Bu beklenti de arz-talep dengesini etkilemeye başladı” diyor.

Bununla birlikte özellikle konut almak isteyenlerin aradıkları evi bulduklarında, yüksek fiyattan ellerindeki altını bozdurmaya yöneliği, benzer eğilim otomobil alımlarında da gözlemlendiği belirtiliyor. Kuyumcular, “Şu anda altın satışları, daha çok ciddi ve büyük ihtiyaçların karşılanması için yapılıyor” ifadelerini kullanıyor.