Dikkat çeken doğu-batı farkı! Konutta kredi talebi en çok ve en az olan şehirler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye genelinde toplam 978 bin 70 adet konut satışı gerçekleşti. Rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında %21,3 artış yaşandığını gösterdi.

İPOTEKLİ SATIŞLAR DA ARTTI

Öte yandan kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) satışlarda da yüksek faiz ortamına rağmen dikkat çeken yükseliş yaşandı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde ipotekli konut satışları 141 bin 227 adet oldu ve önceki yıla göre yüzde 84,6 artış sergiledi. Toplam satışlar içerisinde ipotekli işlemlerin payı ise 8 aylık dönemde %14,45 olarak gerçekleşti.

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

Konut fiyatlarının aylardır enflasyondaki artışın gerisinde kalarak reel olarak gerilemesi, mevduat faizlerinde düşüş, kredi faizlerinde gerileme eğilimi ve gelecekte fiyat artışı beklentisi; yüksek faiz ortamına rağmen konut kredisi hacmini destekledi.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre, 12 Eylül haftası itibarıyla konut kredisi hacmi 616 milyar TL’ye yaklaştı. Önceki hafta kredi hacmi 612,32 milyar TL civarında gerçekleşmişti.

İLLER BAZINDA İPOTEKLİ SATIŞLAR

Bu arada Türkiye’de 8 ayda iller bazında gerçekleşen satışların ne kadarının ipotekli olduğuna dair bir rapor yayımlandı. Girişim Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de konut kredisi talebi doğu ve güneydoğu illerinde daha düşük kalırken, batı illerinde, toplam satışlar içinde ipotekli olanların payı daha yüksek çıktı.

KREDİLİ SATIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

1-Bartın: %21,91

2-Artvin: %21,30

3-Denizli: %21,25

4-Ankara: %20,63

5-Zonguldak: %19,41

6-Tekirdağ: %19,38

7-Kocaeli: %19,36

8-Eskişehir: %17,85

9-İstanbul: %17,53

10-Manisa: %17,51

KREDİLİ SATIŞIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

1-Bingöl: %4,28

2-Hakkâri: %4,59

3-Adıyaman: %4,69

4-Şırnak: %5,03

5-Mardin: %5,49

6-Muş: %5,74

7-Şanlıurfa: %6,47

8-Elâzığ: %6,51

9-Malatya: %6,88

10-Hatay: %7,26