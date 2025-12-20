Doğu Karadeniz'de son günlerde kış uykusuna yatması gereken yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülmesi dikkat çekiyor. Artvin'de kış uykusunda olması gereken yılanların görüntülenmesinin ardından, benzer bir durum Trabzon'da da yaşandı. Bir vatandaş, sahil yolundaki kaldırımda bir yılan görüntüledi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Çeşmeönü Mahallesi'nde sahil kesiminde yılan görüntülendi.

İlçede yaşayan Mustafa Kara isimli vatandaş, arazisinde bahçe temizliği yaptığı sırada Karadeniz Sahil Yolu Çeşmeönü Liman mevkiinde parke taşları üzerinde ilerleyen yılanı fark etti.

Trabzon'da şaşırtan görüntü: Kış uykusuna yatmayan yılan sokağa çıktı

"BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞMAK ŞAŞIRTICI"

Kara, dağlık kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bir dönemde sahilde yılan görmenin şaşkınlığını yaşadığını belirterek, "Dağlarda kar var, sahilde yılanla karşılaşıyoruz. Aralık ayında böyle bir manzarayla karşılaşmak gerçekten şaşırtıcı." dedi.

Trabzon'da şaşırtan görüntü: Kış uykusuna yatmayan yılan sokağa çıktı

SICAK HAVA KIŞ UYKUSU DÜZENİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte 500 rakım üzerindeki bölgelerde kar yağışı etkili olurken, uzmanlar son günlere kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yaban hayvanlarının kış uykusu düzenini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Artvin'de de benzer şekilde, kış uykusunda olması gereken yılanların yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülmesi bu değerlendirmeleri güçlendirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası