Bakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. "Pelüş oyuncak" kategorisinde yer alan ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.
PİYASADAN TOPLATMA KARARI
Bakanlık son duyurusunu bugün yaptı. "Pelüş oyuncak" kategorisinde yer alan bir ürün için piyasadan toplatma kararı verildi.
KARARIN NEDENİ AÇIKLANDI
"Baykuş figürlü oyuncak anahtarlık" olarak açıklanan ürünün satışı yasaklandı. Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini ise şöyle açıkladı: "Oyuncağın kafasındaki zincirler küçük parça oluşturdu ve çıkıntı yapmaktadır, dolgulu oyuncağın dikiş kısmı 60 N'da açılmıştır."
