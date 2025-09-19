Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı

Bakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, Oyuncak, Güvenlik, Tüketici, Yasak, Haber
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. "Pelüş oyuncak" kategorisinde yer alan ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

PİYASADAN TOPLATMA KARARI 

Bakanlık son duyurusunu bugün yaptı. "Pelüş oyuncak" kategorisinde yer alan bir ürün için piyasadan toplatma kararı verildi.

Bakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı - 1. Resim

KARARIN NEDENİ AÇIKLANDI

"Baykuş figürlü oyuncak anahtarlık" olarak açıklanan ürünün satışı yasaklandı. Bakanlık ürünün güvensizlik nedenini ise şöyle açıkladı: "Oyuncağın kafasındaki zincirler küçük parça oluşturdu ve çıkıntı yapmaktadır, dolgulu oyuncağın dikiş kısmı 60 N'da açılmıştır."

Bakanlık ifşa etti! Çocuklarınızdan uzak tutun, bu oyuncağın satışı yasaklandı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

