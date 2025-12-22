Bursa’da Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, trafikte yol verme tartışması sonrası şüpheli A.G.’nin saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından AK Parti ve MHP’li milletvekilleri Bodur’a destek mesajları paylaştı.

Bursa'da Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Özlem Bodur, yol verme meselesi nedeniyle tanımadığı bir sürücünün şiddetine maruz kaldı.

Sürücünün aracını sıkıştırması nedeniyle durmak zorunda kalan Bodur, bu sırada araçtan inen şahıs A.G.'nin saldırısına uğradı.

Meclis üyesi Özlem Bodur trafikte dehşeti yaşadı! Sıkıştırdı, camını kırdı, yumrukladı...

ARACIN AYNASINI KIRDI, YUMRUK ATTI

Şüpheli önce aracın aynasını kırdı, ardından araca yumruk atıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, şüphelinin "Seninle görüşeceğiz, seni öldürürüm" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

Meclis üyesi Özlem Bodur trafikte dehşeti yaşadı! Sıkıştırdı, camını kırdı, yumrukladı...

Olay sonrası polis merkezine başvuran Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur, maddi zarar oluşmadığını ancak hakaret ve tehditlere maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 2026 Bütçesi Meclis'te kabul edildi

SUÇUNU KABUL ETTİ

Yapılan araştırmada söz konusu aracın sahibinin A.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.G.'nin ifadesinde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği öğrenildi.

Meclis üyesi Özlem Bodur trafikte dehşeti yaşadı! Sıkıştırdı, camını kırdı, yumrukladı...

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meclis üyesi Özlem Bodur trafikte dehşeti yaşadı! Sıkıştırdı, camını kırdı, yumrukladı...

Öte yandan, olayın ardından AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden ve Meclis üyelerinden Özlem Bodur'a destek mesajları geldi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Katil komşu çıktı! 2 çocuk annesi kadın bıçaklanarak öldürülmüştü

Milletvekilleri, trafikte şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sürecin yakından takip edileceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası