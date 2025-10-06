2025 sonunda ne kadar olacak? Dünyaca ünlü bankadan Bitcoin için çarpıcı tahmin

ABD’de hükümetin kapanmasının ardından öne çıkan belirsizlikler ve FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisi kripto varlıkları da destekliyor. Geçen hafta ABD'li borsa yatırım fonları kanalıyla 3,25 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapıldı. Yükselişini sürdüren BTC, hafta sonu 125 bin 725 dolarla rekor kırdı. Milyonlar Bitcoin'deki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, dünyaca ünlü banka Standard Chartered'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

BITCOIN YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Standard Chartered'a göre Bitcoin 2025 sonuna kadar 200 bin doları görebilir. Banka, ABD’deki hükümet kapanması süreci ve kurumsal yatırımcı ilgisini fiyat artışında belirleyici unsurlar arasında gösterdi.

"BITCOIN, ABD H ÜKÜMET RİSKLERİNE KAR ŞI BİR KORUNMA ARACI"

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin’in 121 bin doların üzerindeki son yükselişinin, “Ekim Yükselişi (Uptober)” olarak bilinen boğa piyasası örüntüsüne uyduğu belirtildi. Kendrick, bu döngünün geçmiş dönemlerden farklı olarak halving (yarılanma) sonrası beklenen fiyat düşüşünü yaşamadan devam ettiğine dikkat çekerek, bunun piyasa dinamiklerindeki yapısal değişime işaret ettiğini ifade etti.

Bankaya göre, ABD hükümetinin kapanma süreci de Bitcoin için beklenmedik bir yükseliş katalizörü oluşturdu.

Kendrick, Bitcoin’in artık “ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı” olarak değerlendirildiğini ve hazine getirileriyle korelasyonun da bu eğilimi güçlendirdiğini belirtti.