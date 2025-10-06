Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak

Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ziraat Bankası&#039;ndan &#039;milyonluk&#039; villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak
Ziraat Bankası, Villa, Satılık, İhale, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar, Arda Turan, Barış Arduç gibi ünlü isimlerin oturduğu sitedeki 6+1 villayı satışa çıkardı. 385 metrekare büyüklüğündeki villa 162,5 milyon liradan ihaleye çıkacak. İşte detaylar...

Ziraat Bankası, İstanbul Beykoz'da bulunan Çubuklu Vadi Villaları Sitesi’ndeki tripleks villayı satışa çıkardı. Pek çok ünlü ismin birbirine komşu olduğu sitedeki villa, 6 oda, 1 salon ve 1 banyodan oluşuyor. 385 metrekare büyüklüğündeki villa ihale ile sahibini bulacak. 

MUHAMMEN BEDEL 162,5 MİLYON LİRA 

16 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek ihale için muhammen bedel 162 milyon 500 bin lira, geçici teminat bedeli ise 9 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. 

Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak - 1. Resim

 

ÜNLÜ İSİMLER OTURUYOR 

Engin Altan Düzyatan-Neslihan Alkoçlar, Şahan Gökbakar, Arda Turan-Aslıhan Doğan, Barış Arduç-Gupse Özay gibi ünlü isimlerin Çubuklu Vadi Villaları Sitesi’nde evleri bulunuyor. 

Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak - 2. Resim

SİTEDE 120 VİLLA BULUNUYOR

Çubuklu Vadi Sitesi, 2010 yılında Yüksel İnşaat ve Fiba Gayrimenkul ortaklığında inşa edildi. 183 bin metrekarelik site 120 villa ve sosyal tesislerden oluşuyor. Site 24 saat boyunca 39 sabit, 9 hareketli kamerayla izleniyor ve kayıt altına alınıyor.

Ziraat Bankası'ndan 'milyonluk' villa satışı! Yeni sahibi ünlülere komşu olacak - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

