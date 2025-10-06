Ayşen Esen kimdir? İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen gündemde

"Ayşen Esen kimdir?" sorusu gündemde yerini koruyor. Türkiye'nin önde gele iş insanlarından biri olan Ayşe Esen, İstanbul Altın Rafinerisi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektörde öncü bir rol üstleniyor. Projeleriyle dikkat çeken Esen hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor.

AYŞEN ESEN KİMDİR?

Ayşen Esen, Türkiye iş dünyasında deneyimli bir yöneticidir. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde mezun olduktan sonra kariyerine mühendislik alanında başladı. Kısa süre sonra dış ticaret ve sanayi sektörüne yöneldi.

35 yılı aşkın süredir üst düzey yöneticilik yapan Esen, genel müdürlükten CEO'luğa kadar birçok pozisyonda görev aldı. Milyon dolarlık iş hacimlerini yönetti. Ayrıca CRM danışmanlığı gibi yenilikçi alanlarda da çalıştı. Şu anda İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su olarak görev yapmaktadır.

AYŞEN ESEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ayşen Esen'in doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Işıklar Holding, Sistem Grubu, Mazhar Zorlu Holding ve CNR Holding gibi büyük şirketlerde genel müdür, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Ayşe Esen, iş dünyasında aktif faaliyet göstermektedir.