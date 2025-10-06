Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.&#039;ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 24 adrese yapılan baskında 21 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre; İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına" yönelik olarak başlatıldı.

24 ADRESTE 21 GÖZALTI

NTV'nin haberine göre; bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın yeni haftaya da rekorla başladı! Ons fiyatı 4 bin dolara doğru...Bitcoin’de 3,25 milyar dolarlık alım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin’de 3,25 milyar dolarlık alım! - EkonomiBitcoin’de 3,25 milyar dolarlık alım!Altın yeni haftaya da rekorla başladı! Ons fiyatı 4 bin dolara doğru... - EkonomiAltın yeni haftaya da rekorla başladıDoğanlar Mobilya Grubu ihracatın payını yüzde 20’ye çıkaracak - EkonomiDoğanlar Mobilya Grubu ihracatın payını yüzde 20’ye çıkaracakFaiz hassasiyeti olan firmalara iki yeni destek paketi - EkonomiFaiz hassasiyeti olan firmalara iki yeni destek paketiDev gemi Bodrum Limanı'na demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti - EkonomiYüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti!ABD’nin en zenginleri açıklandı: Warren Buffett ve Elon Musk servetlerini artırdı! - EkonomiWarren Buffett ve Elon Musk servetlerini artırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...