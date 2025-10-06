İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre; İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Soruşturma, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 'Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı' kapsamında; devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden verdiği yüzde 3 desteği suistimal ettiği belirlenen şirket ve çalışanlarına" yönelik olarak başlatıldı.

24 ADRESTE 21 GÖZALTI

NTV'nin haberine göre; bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.