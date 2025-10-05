Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntıya yakın bir noktada gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde 2 Ekim günü Marmaraereğlisi merkezli gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
MARMARA DENİZİ'NDE SİSMİK HAREKETLİLİK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2 Ekim günü gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın bir noktada yaşanan sarsıntı, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
SON DEPREMLER
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş