Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti

Marmara Denizi'nde 2 Ekim günü Marmaraereğlisi merkezli gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

MARMARA DENİZİ'NDE SİSMİK HAREKETLİLİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlgili Haber Depremin acısını festival unutturacak: Otellerde boş yer kalmadı

2 Ekim günü gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın bir noktada yaşanan sarsıntı, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

SON DEPREMLER