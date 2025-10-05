Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD'dan edinilen bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 2 Ekim günü meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntıya yakın bir noktada gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde 2 Ekim günü Marmaraereğlisi merkezli gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti - 1. Resim

MARMARA DENİZİ'NDE SİSMİK HAREKETLİLİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2 Ekim günü gerçekleşen depremin merkez üssüne yakın bir noktada yaşanan sarsıntı, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

SON DEPREMLER

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

