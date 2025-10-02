Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü?

Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Tekirdağ açıklarında gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açarken Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü soruları da gündeme geldi.

Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremin ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kent genelinde yaralanma vakasının bulunmadığı bildirildi.

Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü? - 1. Resim

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA YIKILAN BİNA OLDU MU?

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Depremin ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde can kaybı ve ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Açıklamada bazı ilçelerde 4 bina için hasar ihbarı alındığı ve ekiplerin bu bölgelere yönlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 12 kişinin panik atak, 5 kişinin ise korkuya bağlı burkulma ve düşme nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğu belirtildi. Yetkililer, genel durumun kontrol altında olduğunu ve herhangi bir yıkım yaşanmadığını duyurdu.

Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü? - 2. Resim

5.3'LÜK DEPREM BÜYÜK MÜ?

Deprem sonrası kamuoyunda “Bu deprem büyük mü, yıkıcı mı?” soruları gündeme geldi. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayınında yaptığı değerlendirmede 5.3 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmadığını vurguladı.

Ercan, İstanbul’un yapı stoğunda ciddi hasar riskinin 6.4 büyüklüğündeki depremlerle başladığını belirterek “5.3 büyüklüğünde bir deprem olağandır, halk korkuya kapılmadan yaşamına devam etmelidir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Olympos kazılarında dikkat çeken keşif: Eşine az rastlanan bir hamam ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe-Nice maçı tek maç mı, rövanş var mı? - HaberlerFenerbahçe-Nice maçı tek maç mı, rövanş var mı?İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - HaberlerİŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemdeBekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide? Gazze'ye yardım gemileri ablukada! - HaberlerBekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide? Gazze'ye yardım gemileri ablukada!Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? - HaberlerBursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? - HaberlerMaymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler?2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı? - Haberler2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?
Sonraki Haber Yükleniyor...