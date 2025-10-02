Tekirdağ ve İstanbul’da yıkılan bina oldu mu, 5.3’lük deprem büyük mü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Depremin ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, kent genelinde yaralanma vakasının bulunmadığı bildirildi.

TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA YIKILAN BİNA OLDU MU?

Marmara Denizi’nde, Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Depremin ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde can kaybı ve ciddi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Açıklamada bazı ilçelerde 4 bina için hasar ihbarı alındığı ve ekiplerin bu bölgelere yönlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 12 kişinin panik atak, 5 kişinin ise korkuya bağlı burkulma ve düşme nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğu belirtildi. Yetkililer, genel durumun kontrol altında olduğunu ve herhangi bir yıkım yaşanmadığını duyurdu.

5.3'LÜK DEPREM BÜYÜK MÜ?

Deprem sonrası kamuoyunda “Bu deprem büyük mü, yıkıcı mı?” soruları gündeme geldi. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayınında yaptığı değerlendirmede 5.3 büyüklüğündeki depremin yıkıcı olmadığını vurguladı.

Ercan, İstanbul’un yapı stoğunda ciddi hasar riskinin 6.4 büyüklüğündeki depremlerle başladığını belirterek “5.3 büyüklüğünde bir deprem olağandır, halk korkuya kapılmadan yaşamına devam etmelidir” dedi.