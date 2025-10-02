Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak?

Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak?

- Güncelleme:
Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremin gerçekleştiği bölgeye dair uyarılarda bulundu. Bölgenin 1766 yılında 7,2 şiddetinde bir deprem ürettiğini aktaran Pampal, "Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir" diye konuştu.

Yurdun dört bir yanından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.55 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen deprem İstanbul'dan da hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın depremle ilgili değerlendirmeleri dikkat çekti.

Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak? - 1. Resim

DEPREM UZMANI SÜLEYMAN PAMPAL 1766'YI HATIRLATTI

Katıldığı özel bir TV kanalına konuşan Prof. Dr. Pampal, depremin Orta Marmara Çukuru bölgesinde meydana geldiğini aktardı.

Bu bölgenin 1766 yılında 7,2 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini belirten Pampal, şunları söyledi:

“Bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara’yı sadece Orta Marmara olarak değil, güneydeki fay hatlarıyla birlikte bütüncül değerlendirmek ve depreme hazırlamak gerekiyor.”

Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak? - 2. Resim

MARMARA'DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Mİ OLACAK?

Bölgenin 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini hatırlatan Pampal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir.

Ancak 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden söz etmek doğru değil."

Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

