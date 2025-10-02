Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak?

Yurdun dört bir yanından deprem haberi gelmeye devam ediyor. Son olarak 2 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.55 sıralarında Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen deprem İstanbul'dan da hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın depremle ilgili değerlendirmeleri dikkat çekti.

DEPREM UZMANI SÜLEYMAN PAMPAL 1766'YI HATIRLATTI

Katıldığı özel bir TV kanalına konuşan Prof. Dr. Pampal, depremin Orta Marmara Çukuru bölgesinde meydana geldiğini aktardı.

Bu bölgenin 1766 yılında 7,2 büyüklüğünde bir deprem ürettiğini belirten Pampal, şunları söyledi:

“Bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara’yı sadece Orta Marmara olarak değil, güneydeki fay hatlarıyla birlikte bütüncül değerlendirmek ve depreme hazırlamak gerekiyor.”

MARMARA'DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Mİ OLACAK?

Bölgenin 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini hatırlatan Pampal, sözlerini şöyle sürdürdü: