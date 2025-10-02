Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Canlı yayında deprem paniği: Nur Viral’in sözleri kameralara yansıdı

Canlı yayında deprem paniği: Nur Viral’in sözleri kameralara yansıdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri

Star TV'de yayınlanan “Sen İstersen” programının sunucusu Nur Viral ve konukları, merkez üssü Tekirdağ olan 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı. Viral, “Deprem mi oluyor? Allah’ım korusun” sözleriyle endişesini dile getirdi.

Marmara Denizi’nde saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir. Saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır. Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

STÜDYODA HİSSEDİLDİ

Deprem sırasında Star TV’de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" programı canlı yayındaydı. Marmara Denizi merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı stüdyoda da hissedildi.

Canlı yayında deprem paniği: Nur Viral’in sözleri kameralara yansıdı - 1. Resim

NUR VİRAL: ALLAH’IM KORUSUN

Sunucu Nur Viral'in, yayın sırasında "Deprem mi oluyor? Sakin olalım. Kuvvetli bir şekilde sarstı. Sakin olalım, Allah’ım korusun" sözleri anbean kameralara yansırken, stüdyodaki konukların sakin tavırları dikkat çekti.

Konuklardan biri “Sakin kalırsak güzel olur” sözleriyle, afet anlarında panik yapmamanın önemini ifade etti.

