İstanbul altın rafinerisi kimin, Ömer Halaç ne zaman öldü? İstanbul altın rafinerisine bağlı şirketler mercek altında
İstanbul Altin Rafinerisi ve bağlı şirketlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Devlet teşviklerini usule uygun olmayan biçimde kullandıları öne sürülen yöneticiler, "kamu zararına neden olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Rafinerinin sahibi gündemde...
İstanbul Altın Rafinerisi, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla büyük ses getirdi. Devlet desteklerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirket yöneticileri "örgütlü kamu zararına yol açmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
"İstanbul altın rafinerisi kimin?" sorusuna cevap aranırken gözler İstanbul altın rafinerisine bağlı şirketlere çevrildi.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?
İstanbul Altın Rafinerisi, 2002 yılında devlet ortaklarının hisselerini devralan Halaç ailesine aittir.
Şirketin kurucusu ve onursal başkanı Özkan Halaç, yönetim kurulu başkanı Ayşen Esen, başkan vekili ise Erkam Halaç'tır.
ÖMER HALAÇ KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Ömer Halaç, Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans yaptı.
1996 yılında aile şirketi Halaç Kuyumculuk Ltd.Şti.'ni kurarak Kapalıçarşı'da altın rafinasyonu işine girdi. 2002 yılında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin hisselerini satın aldı.
Halaç Türkiye'de ilk defa 999,9 saflıkta altın üretimini, 1 kilogramlık külçelerin uluslararası kabulünü, Gram altın markalı küçük gramaj külçeleri ve TÜRKAK akreditasyonlu ilk değerli maden analiz laboratuvarını sektöre kazandırdı.
Ömer Halaç evli ve üç çocuk babasıdır. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde aştın madeni araştırmaları yaparken sıtma hastalığına yakalanarak 12 Mayıs 2008'de hayatını kaybetti.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİNE BAĞLI ŞİRKETLER NELER?
Rafineri, aileye ait GRAMALTIN, HLC Kıymetli Madenler, Halaç Kuyumculuk ve Halaç Döviz gibi şirketlerle beraber aynı grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
Gramaltın kıymetli madenler rafineri san. Ve tic. A.Ş
Kadsis Kıymetli Madenler Ve Madencilik A.Ş.
İAR Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.
Halaç Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi
Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
HLC Kıymetli Madenler Ve Yatırım Anonim Şirketi
İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret A.Ş.