Milyarlık anlaşmalar yaptılar! Borsada 9 hisseden ‘yeni iş ilişkisi’ açıklaması

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, faaliyet gösterdikleri alanlarda yüklü tutarlarda iş birliği anlaşmaları yapmaya devam ediyor. Geçen hafta KAP’a yapılan bildirimlere göre “belli bir tutar karşılığında satış sözleşmesi” şeklinde gerçekleşen 9 yeni iş ilişkisi öne çıktı.

Bunlar arasında CVK Maden İşletmeleri tarafından duyurulan 25 milyon dolar tutarındaki iş ilişkisi öne çıktı.

İşte geçen hafta borsa şirketleri tarafından açıklanan yeni iş ilişkisi anlaşmaları:

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. (IMASM)

Yurtiçinde bir müşterisi ile 2.460.000 dolarlık un değirmeni tesisi sözleşmesi imzaladı. Sevkiyatın 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. (3 Ekim)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (EMKEL)

Yurtdışında bir müşterisinden 433.015 Euro ve 190.725 Euro tutarlarında iki ayrı sipariş aldı. (3 Ekim)

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)

Yurtiçinde bir şirketten bir yazılım projesi için; uçtan uca geliştirme, devreye alma, garanti, bakım ve onarım kapsamında 299 milyon 824 bin TL + KDV bedeli ile sipariş alındı. (2 Ekim)

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

Umman’da kurulacak rüzgâr projesi kapsamında 36 adet rüzgâr türbini ve tüm ekipmanlarının, Duqm limanından Nimr sahasına taşınmasına yönelik sözleşme imzalandı. Hizmet süresi 5 ay olup, sözleşme bedeli 8 milyon 445 bin dolar oldu.

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)

Hollanda’da faaliyet gösteren bir firma ile vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 732.000 Euro tutarında bir sözleşme imzaladı. Teslimin Mart 2026’da tamamlanması planlanıyor. (1 Ekim)

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE)

Şirket, yurt içindeki bir müşterisi ile 1 milyon 570 bin dolar tutarında “Kırma Eleme Tesisi İmalatı” konusunda sipariş anlaşması yaptı. (1 Ekim)

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. (LINK)

Yurtiçinde IT sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ile, KDV dahil 123 milyon 896 bin TL tutarında satış anlaşması yaptı. (1 Ekim)

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)

Küresel emtia şirketi Trafigura ile, Ekim 2025-Ocak 2026 döneminde teslim edilmek üzere 25 milyon ABD doları tutarında krom cevheri satış sözleşmesi imzalandı. (30 Eylül)

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)

Şirketin bağlı ortaklığı Signum Teknoloji ile Kütahya Hastane İşletmeleri Yatırım A.Ş. arasında 89 milyon 199 bin TL tutarında sözleşme imzalandığı belirtildi. (29 Eylül)