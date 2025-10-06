287 milyon TL’lik geri alım! 17 şirket, borsada hissesini topladı

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin %-2,62 değer kaybettiği geçen hafta, şirketler de hisse geri alım programlarına devam etti.

BİST TÜM kapsamındaki 17 şirket 29 Eylül-3 Ekim işlem günlerinde kendi hisselerini topladı. Ahlatçı Gaz Dağıtım, 71,872 milyon TL ile en çok geri alım yapılan hisse oldu. Toplam geri alım tutarı ise yaklaşık 287 milyon TL’ye ulaştı.

EN ÇOK GERİ ALIM YAPAN HİSSELER

Geçen hafta en çok geri alım yapan hisseler ve alım yaptıkları tutarlar şöyle:

-Ahlatçı Gaz Dağıtım (AHGAZ): 71,872 milyon TL

-Gübre Fabrikaları (GUBRF): 60,468 milyon TL

-Mavi Giyim (MAVI): 37,602 milyon TL

-Enerya Enerji (ENERY): 21,171 milyon TL

-Mercan kimya (MERCN): 18,796 milyon TL

-Net Holding (NTHOL): 17,673 milyon TL

-PC İletişim Medya Hizmetleri (PCILT): 12,947 milyon TL

-ORGE Elektrik (ORGE): 9,800 milyon TL

-Akfen GYO (AKFGY): 6,882 milyon TL

-Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE): 6,599 milyon TL

-Akfen İnşaat (AKFIS): 5,203 milyon TL

-Escar Filo Kiralama (ESCAR): 4,996 milyon TL

-Boğaziçi Beton (BOBET): 4,870 milyon TL

-Asce GYO (ASGYO): 4,116 milyon TL

-Lokman Hekim (LKMNH): 1,968 milyon TL

-Kıraç Galvaniz (TCKRC): 1,431 milyon TL

-Ofis Yem (OFSYM): 354,828 bin TL