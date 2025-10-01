Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Borsada 11 bin kalesi korundu! BİST 100, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %1,89 prim yaparak 11.220 puandan kapanış yaptı. Bankacılık endeksinde %3’ü aşan prim öne çıkarken; analistler, 11.000 desteğinden gelen tepki alımlarının olumlu olduğunu, yukarıda 11.250 direncinin aşılması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da bir süredir devam eden satış baskısı bugünkü işlemlerde sona erdi. BİST 100 endeksi günü %1,89 primle 11.220 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinde %3’ün üzerinde prim dikkat çekerken; sınai endeks %0,75 civarında yükselişle daha sınırlı arttı.

Analistler, endekste 11.000 desteğinden gelen tepki alımlarının olumlu olduğunu belirterek, cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin dikkatle izleneceğini ve yukarıda 11.250 direncinin aşılması halinde yükselişin ivme kazanabileceğini aktarıyor.

İSTANBUL ENFLASYONU YÜKSELDİ

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; İTO tarafından İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi açıklandı. Buna göre mega kentte aylık enflasyon eylülde yüzde 3,19 olarak gerçekleşti. Önceki ay enflasyon yüzde 1,84 seviyesinde gelmişti. Enflasyon beklentilere paralele olarak yükselirken, eylülde İstanbul'da en yüksek artış yüzde 24,26 ile eğitim harcamaları grubunda gerçekleşti.

İMALATTA DARALMA SÜRÜYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından da Türkiye İmalat PMI eylül verisi açıklandı. Buna göre imalat PMI geçen ay 47,3 seviyesinden 46,7’ye geriledi. Böylece üçüncü çeyrekte PMI ortalama 46,63 seviyesinde oluştu. Bu arada Nisan 2024’ten bu yana 50 eşik değerinin altında seyreden PMI, imalata sanayisindeki aktivitenin bir yılı aşkın süredir ivme kaybı yaşadığına işaret etti.

ABD’DE İSTİHDAM ZAYIFLIYOR

Küresel piyasalarda ise ABD’de özel sektör istihdam verisi geldi. Buna göre ülkede özel sektör istihdamı geçen ay 32 bin kişi geriledi. Bu veri, Mart 2023’ten bu yana en sert düşüşe işaret etti. Piyasalarda istihdamın 51 bin artması bekleniyordu. Öte yandan ağustos verisi de 54 bin artıştan 3 bin kişilik gerilemeye revize edildi.

