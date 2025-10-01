Ekim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor!

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak merak ediliyor. Kira artış oranları kanun gereği TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Açıklanacak oran ekim ayında sözleşmesi yenilenecek kiracıların ödeyeceği yeni kira bedelini doğrudan etkileyecek.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ekim 2025 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kira artış oranı her ay olduğu gibi TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden belirlenecek ve Ekim ayında kiralara uygulanacak zam oranı açıklanan verilerin ardından netlik kazanacak.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı için geçerli kira zammı oranı da kesinleşmiş olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Merkez Bankası’nın piyasa anketi sonuçlarına göre kira artış oranının yüzde 22 ile yüzde 25 arasında olması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak resmi veriler sonrasında, kiracılar ve ev sahipleri kira sözleşmelerinde uygulanacak kesin oranı öğrenmiş olacak.