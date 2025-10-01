Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazze'ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı

Gazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı

Sumud Filosu, abluka altındaki Gazze’ye yardım ulaştırmak için ilerlerken, İsrail'den yeni bir uyarı geldi. Filonun 118 deniz miline kadar yaklaştığı belirtilirken, İsrail Savunma Bakanlığı bu hareketi “provokasyon” olarak nitelendirdi ve durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı, Gazze’ye yaklaşan yardım filosuna ilişkin açıklamasında “Her yerden bu provokasyonun durdurulması çağrıları geliyor” dedi. Ancak küresel sivil toplumun desteklediği filo, ablukayı kırmak için ilerleyişini sürdürüyor.

Şu an Gazze’den yaklaşık 118 deniz mili uzaklıkta bulunan filo, daha önce Madleen gemisinin engellendiği noktaya sadece 8 mil mesafede. 

Gazze ablukasını kırmak için bugüne kadar 38 girişim yapıldı, yalnızca 5 misyon başarıyla Gazze kıyılarına ulaşabildi.

Gazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken İsrail uyardı - 1. Resim

Aktivistler düzenledikleri basın toplantısında , uluslararası dayanışmayı öne çıkararak “Gazze için umut ve yardım taşıyoruz, kararlıyız” mesajını verdi. 

Filo sözcüleri, gece boyunca yıldırma girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı:

“Bir İsrail askeri gemisi Alma ve Sirius teknelerimizin etrafında dolaştı, cihazlarımıza büyük zarar veren bir siber saldırı başlattı. Navigasyon bağlantılarımız hâlâ sorunlu ancak yolumuza devam ediyoruz.”

Açıklamada, bu misyonun bugüne kadar düzenlenen en büyük abluka kırma girişimi olduğu hatırlatıldı: 

“41 tekneyle ilerliyoruz. Uluslararası hukuk ve dünya halklarının iradesi yanımızda. Şiddet kullanmama taahhüdümüz sürüyor. Gazze için bir insani koridor açmakta kararlıyız.”

Küresel Sumud Filosu, abluka altındaki Gazze’ye yardım ulaştırmak için denizde ilerlerken, İsrail yönetimi yeni bir uyarıda bulundu.
'TEHDİTLERE RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM'

Aktivistlerden Yasemin Acar, İsrail donanmasının tehlikeli manevralarla tekneleri çarpışma noktasına getirdiğini, internet ve iletişim cihazlarını devre dışı bıraktığını, bunun “psikolojik savaş” ve caydırma girişimi olduğunu iletti. 

500’den fazla sivilin bulunduğu onlarca gemilik filo, tıbbi yardım başta olmak üzere büyük miktarda insani yardım taşıyor.

SANCHEZ: FİLO İSRAİL İÇİN TEHDİT DEĞİL

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kopenhag’daki AB Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, filonun insani bir misyon olduğunu vurguladı:
“Bu kişiler hiçbir şekilde İsrail için tehdit teşkil etmiyor. Netanyahu hükümetinin filo için hiçbir tehdit oluşturmamasını umuyoruz.”
Sanchez ayrıca, kurtarma ve yardım için bölgeye İspanyol fırkateyni gönderdiklerini, filodaki vatandaşlarının diplomatik koruma altında olduğunu duyurdu.

Gazze’ye saatler kaldı! Küresel Sumud Filosu ilerliyorken, İsrail uyardı - 3. Resim

PETRO: SALDIRI İNSANLIĞA KARŞI SUÇ OLUR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filonun yüksek riskli bölgeye girdiğini belirtti:
“500’ü aşkın gönüllünün hayatına saygı talep ediyoruz. Bu sivil ve barışçıl misyona saldırı, uluslararası hukukun ihlali ve insanlığa karşı suçtur.”
Petro, filoda Kolombiyalı gönüllüler bulunduğunu da hatırlattı.

İTALYA VE YUNANİSTAN'DAN ORTAK ÇAĞRI

İtalya ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıklarının yaptığı ortak açıklamada, İsrail’e çağrıda bulunuldu:

“Filodaki katılımcıların güvenliği garanti altına alınmalı, konsolosluk koruması sağlanmalıdır.”

Açıklamada, yardımların güvenli ulaştırılması için Kudüs Latin Patrikhanesi’nin teklifine destek verildiği ve Trump’ın açıkladığı Gazze planının insani erişim için fırsat sunduğu belirtildi.

GAZZE YOLUNDA EN BÜYÜK İNSANİ FİLO

‘Sumud’ kelimesi Arapçada “kararlılık” anlamına geliyor. 1967’den bu yana Filistin halkının direnişini simgeleyen bu kavram, bugün Gazze’ye doğru yola çıkan en büyük insani filo ile yeniden gündemde. Aktivistler, ablukayı kırmak ve Gazze’ye insani koridor açmak için kararlılık mesajı veriyor.

