Anadolu Ajansı
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Kaya, gazeteciyi vurdu! Olayın nedeni pes dedirtti
Aydın’ın Söke ilçesinde Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Kaya, aralarında husumet bulunan gazeteci Durmuş Tuna’yı tabancayla bacağından yaraladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan olayda, Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, Aydın Caddesi'nde karşılaştığı Durmuş Tuna'yı bacağından yaraladı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Yangın ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! CHP'li ismin annesi bıçaklanarak öldürüldü
HUSUMETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Yaralı, Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Aydın'da gazetecilik yapan Tuna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaya'nın, Tuna ile bir haber sitesinde kendisi hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Hüseyin Kaya, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR