Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Küresel Sumud Filosu’na karşı 600 asker! İsrail basını Türkleri hedef gösterdi

Küresel Sumud Filosu’na karşı 600 asker! İsrail basını Türkleri hedef gösterdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Küresel Sumud Filosu’na karşı 600 asker! İsrail basını Türkleri hedef gösterdi
İsrail, Gazze, Abluka, Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu Doğu Akdeniz’de yoluna devam ederken, İsrail’de olağanüstü alarm ilan edildi. İsrail basını, filonun Gazze kıyılarına yaklaşmasıyla birlikte deniz komandolarında yedek askerlik ilan edildiğini, tüm izinlerin iptal edildiğini ve 600 askerin görevlendirildiğini yazdı. Haberlere göre özellikle 56 Türk aktivistin varlığı öne çıkarılarak hedef gösterildi.

Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail’in yoğun baskı ve tehditlerine rağmen yoluna devam ediyor.

Organizatörler, yaklaşık 40 gemiden oluşan filonun Gazze kıyılarına sadece 145-150 deniz mili (≈270 km) uzaklıkta olduğunu açıkladı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, deniz komandolarında yedek askerlik ilanı yapıldı, tüm izinler iptal edildi. Hastanelerde de alarma geçildi. Yaklaşık 600 asker, filonun Aşdod Limanı’na zorla götürülmesinin ardından aktivistleri gözaltına almak ve sınır dışı etmek için görevlendirildi.

TÜRK AKTİVİSTLER HEDEFTE

Filoda 56 Türk aktivist bulunuyor. İsrail medyası, özellikle Türk katılımcıların varlığını öne çıkararak,  hedef gösteren yayınlar yapmaya başladı.

Küresel Sumud Filosu’na karşı 600 asker! İsrail basını Türkleri hedef gösterdi - 1. Resim

GECE BOYUNCA IŞIKSIZ GEMİLER YAKLAŞTI

Filo sözcüleri, gece boyunca kimliği belirsiz gemilerin ışıklarını kapatarak filo gemilerine yaklaştığını, kısa süre sonra ise geri çekildiğini duyurdu. 

HAVADA 20'YE YAKIN İHA GÖRÜLDÜ

Filo üzerinde yaklaşık 20 adet insansız hava aracı ve drone tespit edildi.

FİLO İSRAİL KARASULARINA YAKLAŞIYOR

47 gemiden oluşan filo, şu anda Gazze’ye 150 deniz mili (≈278 km) mesafede.

Kaynak: Dış Haberler

Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyorİstanbul'da cinayet! Katil öldürmeden önce pusuda bekledi...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de kan donduran miras cinayeti! Annesini kazma ve kürekle öldürdü - DünyaABD'de kan donduran miras cinayeti! Annesini kazma ve kürekle öldürdüAlmanya'nın Münih kentinde patlama! Bir ölü, bir yaralı - DünyaAlmanya'nın Münih kentinde patlama! Can kaybı varFilipinler’de 6,9’luk deprem: Ölü sayısı 72'ye yükseldi - Dünya6,9’luk depremde ölü sayısı 72'ye yükseldiABD bütçe krizini aşamadı! Federal hükümet resmen kapandı - Dünya2019'dan bu yana ilk! ABD hükümeti resmen kapandıKüresel Sumud Filosu 'yüksek riskli' bölgede! Can yelekleriyle hazır bekliyorlar - DünyaKüresel Sumud Filosu 'yüksek riskli' bölgedeİtalya Başbakanı Meloni'den Sumud Filosu için tartışmalı geri adım! Önce savaş gemisi gönderdi, şimdi de 'durun' dedi - DünyaÖnce savaş gemisi gönderdi, şimdi de 'durun' dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...