Küresel Sumud Filosu’na karşı 600 asker! İsrail basını Türkleri hedef gösterdi

Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail’in yoğun baskı ve tehditlerine rağmen yoluna devam ediyor.

Organizatörler, yaklaşık 40 gemiden oluşan filonun Gazze kıyılarına sadece 145-150 deniz mili (≈270 km) uzaklıkta olduğunu açıkladı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, deniz komandolarında yedek askerlik ilanı yapıldı, tüm izinler iptal edildi. Hastanelerde de alarma geçildi. Yaklaşık 600 asker, filonun Aşdod Limanı’na zorla götürülmesinin ardından aktivistleri gözaltına almak ve sınır dışı etmek için görevlendirildi.

TÜRK AKTİVİSTLER HEDEFTE

Filoda 56 Türk aktivist bulunuyor. İsrail medyası, özellikle Türk katılımcıların varlığını öne çıkararak, hedef gösteren yayınlar yapmaya başladı.

GECE BOYUNCA IŞIKSIZ GEMİLER YAKLAŞTI

Filo sözcüleri, gece boyunca kimliği belirsiz gemilerin ışıklarını kapatarak filo gemilerine yaklaştığını, kısa süre sonra ise geri çekildiğini duyurdu.

HAVADA 20'YE YAKIN İHA GÖRÜLDÜ

Filo üzerinde yaklaşık 20 adet insansız hava aracı ve drone tespit edildi.

FİLO İSRAİL KARASULARINA YAKLAŞIYOR

47 gemiden oluşan filo, şu anda Gazze’ye 150 deniz mili (≈278 km) mesafede.