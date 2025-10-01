Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?

Domenico Tedesco, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Nice maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten 40 yaşındaki teknik adam, "Savunmada güçlü bir takım. Arka 3'lü güçlü oyunculardan oluşuyor. Orta sahaları oldukça teknik. Kenar oyuncuları direkt oynamaya çalışıyor. Çok fazla kanat kombinasyonu deniyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, öyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Unutmamak lazım onların da bizi savunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"KEREM'İN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Kerem Aktürkoğlu'nun performansından memnun olduğunu dile getiren Tedesco, "Onun özelliklerini en doğru kullanabileceği bu pozisyon. Buraya geleli çok uzun süre olmadı. İhtiyacı olan tek şey biraz daha zaman. Yüzde yüz mutlu değildir kendi performansından. Goller atmak, asist yapmak isteyecektir. Ben kendisine çok fazla zaman tanıyacağım. Saha içinde top kaybedince ne kadar efor sarf ediyor, bunlara bakmak lazım. Gol ya da asist yapınca sayıyla gösterebiliyorsunuz ama baskı, top kaybından sonra kontra baskılar sayıyla belirtilemez. Bir çocuğu ata binerken düştüğü zaman tekrardan bindirmeniz gerekir ki istediğini yapabilsin. İstediği seviyeye geleceğini biliyorum, onunla ilgili hiçbir problemim yok" değerlendirmesini yaptı.

Beraber çok fazla antrenman yapamadıklarını belirten Tedesco, "Buraya geldiğimden beri sadece 6 tane efektif antrenman geçirebildik. Tüm takımın yer aldığı antrenmanlar arasında maçın olmadığı antrenman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var, çalışmamız gereken. Toplu topsuz oyun, üçüncü bölge, duran toplar... İdman başına bir konu çalışmış gibiyiz. Bu takım bizim gösterdiğimiz her şeyi yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor" açıklamasında bulundu.

"ALVAREZ KADRODA OLACAK"

Saha içinde işlerin bazen istedikleri gibi gitmediğini anlatan Tedesco, "Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyku uyuyamam. Analiz etmem, çözmem gereken şeyler vardır. Bazen kaybettiğimiz maçlardan sonra da fena sayılmam çünkü kafamda bir çözümü vardır. Kaybettiğiniz zaman bir fikrinizin olmaması en kötü senaryodur. Her zaman nasıl gelişiriz diye bakmamız gerekiyor. İdman sayımız azdı ve eksiklerimiz vardı. Edson Alvarez geri döndü, kadroda olacak. Bu benim için çok önemli. Bartuğ'un Avrupa listesinde olmaması bizler için üzücü bir durum. Zagreb'e 2 tane 6 numarayla gitmiştik. Biz geldiğimizde 7 sakat oyuncumuz vardı. Hepimiz çok çalışıyoruz ve şu an sadece 2 sakat var. Bazen her şeyi kontrol edemezsiniz ama bizim görevimiz tüm oyuncuları en iyi fiziksel duruma getirmek" dedi.

"DURAN OYNAMAK İÇİN YÜKSEK MOTİVASYONA SAHİP"

Domenico Tedesco, sarı-lacivertli forma altında 6 maça çıkan ve uzun süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın sahalara dönüş süresiyle ilgili, "Duran oynamak için çok yüksek motivasyona sahip. Bazı sakatlıklarda '6 hafta sürecek' dersiniz ve bu şekilde olur ama onunki böyle belirtebileceğiniz sakatlık değil. Bu da iletişimi zorlaştırıyor. Jhon'un geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acıyla oynayabilir ama bir nokta gelir oyuncu dayanamaz hale gelir. O nokta gelince kontrol etmeniz gerekir. Gördüğünüz semptomlar problemin kaynağı değildir bazen. Zaman gerekiyor. Pek çok uzman bir araya gelip oturduk, analiz ettik, problemin kaynağını bulduk. Oyuncu bir an önce dönmek istiyor. Süreç zaman gerektiriyor. Ben bu durumlarda oyuncuyu zorlamam. Birincisi risk, ikincisi ağrısı olması. Ben bu tarz bir teknik direktör değilim. Bir sakatlığı, problemi olan futbolcuyu oynamaya zorlamak sağlıklı oyuncuyu kaybetme riski barındırır. Olayın insani yönüne aykırı. Oyuncularımı her zaman korurum. Birini suçlayacaksanız bu oyuncu olamaz asla" açıklamasını yaptı.

"TEPKİLERLE BAŞ ETMEYİ BİLMELİYİZ"

Taraftarların her zaman mükemmel olduğuna da değinen Tedesco, "Nerede olursam olayım taraftarlar en önemlisidir. Bizler bu işi onlar için yapıyoruz. Yaptığımız işle onları mutlu edebiliriz. Onlardan bir tepki gelince bununla baş etmeyi bilmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'de oynuyorsanız ya da Fenerbahçe'yi çalıştırıyorsanız bunu bilmeniz lazım. Ben gelmeden önce de Fenerbahçe'yi biliyordum. Taraftarlar her zaman haklıdır. Mutlu, kızgın, üzgün olduklarında da her zaman haklıdırlar" şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK: SAMANDIRA'DA HİÇBİR SORUN YOK

Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu İsmail Yüksek, takım içerisinde sorunlar olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sonuçlar olumsuz olunca daha çok dibe çekilmeye çalışıldıklarını savunan 26 yaşındaki futbolcu, "Biz futbolcuların da karşısına çıkıyor bu haberler, okuyorum. Samandıra'ya gidiyorum oradaki neşe ortamını görünce apayrı bir durum. Bu haberler oluyor, işler kötü gidince insanlar sizi daha dibe çekmeye çalışabiliyor. Camia olarak bu durumlara mahal vermemeliyiz. Bu sorunlarla başa çıkmamız gerekiyor. Samandıra'da hiçbir sorun yok. Bir gün gelin bakın tesis içinde mükemmel ortam var. Bilardo yarışmaları yapıyoruz, masa tenisi oynuyoruz. Maç kampları mükemmel geçiyor. Ben 4 senedir Samandıra içindeyim, altını çizerek söylüyorum, Samandıra içinde mükemmel bir ortam var. Biz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Büyük bir camiada oynadıklarını belirten İsmail, "Fenerbahçe'de her zaman en iyiler oynar. İhtiyacı olduğunda yerine her zaman transfer yapılır. Özeleştiri yapıyorum, daha iyi performans göstersem bu ihtiyaçlar olmazdı. Gelen oyuncuların bana katkı sağladığını düşünüyorum. Eksik yönlerim olduğunu da biliyorum. Çalışmaya devam ediyorum bunlar için. Ekstra da çalışıyorum. Saha içinde süre bulduğumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son ana kadar mücadelemi veriyorum. İleride de transferler olacak, belki ben de gideceğim. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin çıkarları" dedi.

"ASIL KIRILMA ANI OYDU"

Takım arkadaşı Anderson Talisca'nın penaltı pozisyonunda taraftarları sakinliğe davet ettiği hatırlatılan İsmail, "Son haftalarda aldığımız kötü sonuçlar bu tepkilere neden oluyor. Taraftarı anlıyoruz, büyük beklenti içindeler. Son maçta gerçekleşen olay bizi üzdü. Orada Talisca'ya değildi bence hakeme baskıydı. Öyle düşünmek istiyorum. Sonrasında verilen destek çok daha önemliydi, asıl kırılma anı oydu bence. Attığımız golden sonra birliktelik arttı. Fenerbahçe taraftarının en önemli özelliği kötü olsanız da sizi sonuna kadar destekliyor" şeklinde görüş belirtti.

"DİĞER İNSANLARA DA BİR MESAJDI"

Tedesco'nun çok pozitif biri olduğunu anlatan İsmail, "Her oyuncuya eşit yaklaşıyor. Yabancı dilleri çok iyi, bu da diğer oyuncular için çok önemli. Maçtan (Antalyaspor) sonra bir toplantı yaptık, orada bize çok güzel şeyler söyledi. 'En önemli şey saha içindeki performanstan ziyade beraberliğinizdi' dedi. Bunu saha içinde yapması diğer insanlara da bir mesajdı. Çok çalışkan, bunu futbolculardan da istiyor. Oynatmak istediği oyun Fenerbahçe için çok uygun bir oyun. Son maçta son ana kadar hücum oynayan bir Fenerbahçe vardı. Herkesle bire bir ilgileniyor, yaşının bize yakın olması çok önemli. Herkese çok saygı, sevgi gösteriyor. Taraftarımızdan inanılmaz bir destek var uzun yıllardır. Beklenti, istek var biliyorum. Saha içinde tepki olsa da beklentiden oluyor. Büyük bir kulüpte oynuyorsanız bunlarla başa çıkabilmelisiniz. Her yerdeler, bize her zaman destek sağlıyorlar. Bunu esirgemesinler. Bizler onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.