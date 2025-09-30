Fenerbahçe'de Bankalar Birliği gerçeği: Süreci devam ettirmemiz mümkün değil!

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un 'mali bağımsızlık' için olmazsa olarak belirttiği Bankalar Birliği'nden çıkış sürecinin, Sadettin Saran'ın başkanlığa seçildiği Olağanüstü Genel Kurul'dan beklenen onaylar çıkmadığı için askıya alındığı ortaya çıktı.

"ACİLEN GENEL KURUL KARARI GEREKİYOR"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, süreci yöneten isimlerden Nedim Keçeli ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Keçeli, "Maddeler genel kurulda reddedildiği için şu anda süreci devam ettirmemiz mümkün değil. Aslında Bankalar Birliği'nden çıktığımıza dair imzayı Milli Emlak ile gerçekleştirdik. Şu an süreç askıda" ifadelerini kullandı.

Sürecin tamamlanması için genel kurul kararına ihtiyaç olduğunu belirten Keçeli, "Bu süre bittikten sonra Ataşehir ve Kayışdağı tapularını kendilerine devredeceğiz. Tapular devredildikten sonra ihaleye çıkılacak ve 150 milyon euro kaynak sağlanacak. Bu para Bankalar Birliği'ne yatırılacak, hatta üstüne para kalacak. Bunun için acilen genel kurul kararı alınması lazım" dedi.

11, 12, 13. MADDELER

11. madde; kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12. madde; kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13. madde; şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.