Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Bankalar Birliği gerçeği: Süreci devam ettirmemiz mümkün değil!

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği gerçeği: Süreci devam ettirmemiz mümkün değil!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Bankalar Birliği gerçeği: Süreci devam ettirmemiz mümkün değil!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulübün mali yapılanmasıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış süreci, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 11, 12, 13'üncü maddelerin reddedilmesi sebebiyle askıya alındı.

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un 'mali bağımsızlık' için olmazsa olarak belirttiği Bankalar Birliği'nden çıkış sürecinin, Sadettin Saran'ın başkanlığa seçildiği Olağanüstü Genel Kurul'dan beklenen onaylar çıkmadığı için askıya alındığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği gerçeği: Süreci devam ettirmemiz mümkün değil! - 1. Resim

"ACİLEN GENEL KURUL KARARI GEREKİYOR"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, süreci yöneten isimlerden Nedim Keçeli ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Keçeli, "Maddeler genel kurulda reddedildiği için şu anda süreci devam ettirmemiz mümkün değil. Aslında Bankalar Birliği'nden çıktığımıza dair imzayı Milli Emlak ile gerçekleştirdik. Şu an süreç askıda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Bankalar Birliği gerçeği: Süreci devam ettirmemiz mümkün değil! - 2. Resim

Sürecin tamamlanması için genel kurul kararına ihtiyaç olduğunu belirten Keçeli, "Bu süre bittikten sonra Ataşehir ve Kayışdağı tapularını kendilerine devredeceğiz. Tapular devredildikten sonra ihaleye çıkılacak ve 150 milyon euro kaynak sağlanacak. Bu para Bankalar Birliği'ne yatırılacak, hatta üstüne para kalacak. Bunun için acilen genel kurul kararı alınması lazım" dedi.

11, 12, 13. MADDELER

11. madde; kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12. madde; kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.

13. madde; şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOKİ, 48 ilde 509 konut ve işyerini satışa çıkarıyor! İşte ihale detayları50 cc motorlara sigorta zorunlu mu? Resmi Gazete kararı bekleniyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burak Yılmaz'ın kariyer sezonu: Süper Lig'e damga vuran performans! - SporSüper Lig'de herkes onu konuşuyor! Yılmaz'ın kariyer sezonuJhon Duran için çok konuşulacak sözler! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor' - Spor'Mourinho için gelmişti, bilerek oynamıyor'Arsenal'den William Saliba'ya yeni sözleşme: İmzalar atıldı - SporArsenal'den William Saliba'ya yeni sözleşme: İmzalar atıldıEuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar... - SporEuroLeague'de büyük değişiklik: Yeni kuralların detayları...Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Hakemler galibiyetimize ket vurdu - Spor'Kadıköy'de galibiyetimizi hakemler engelledi'UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta: Legia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakem - SporLegia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakem
Sonraki Haber Yükleniyor...