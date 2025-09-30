Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jhon Duran için çok konuşulacak sözler! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor'

Jhon Duran için çok konuşulacak sözler! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 6 maçı kaçıran Jhon Duran için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. MR sonuçları temiz çıkan Kolombiyalı futbolcunun, Jose Mourinho için sarı-lacivertlileri tercih ettiği ve Portekizli teknik adamın görevine son verilmesinin ardından oynamak istemediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Jhon Duran, Portekiz'de Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sakatlık geçirmişti. 27 Ağustos'tan beri formasından uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 6 maçı kaçırdı.

Yıllık 21 milyon euro garanti ücret aldığı konuşulan Kolombiyalı futbolcu, MR sonuçları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının devam ettiğini bildirdi. Bu nedenle Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Ekim'de oynanacak Nice maçında da kadroda olması beklenmiyor.

Jhon Duran için çok konuşulacak iddia! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor' - 1. Resim

"OYNAMAK İSTEMİYOR"

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, VOLE'de yayınlanan programda, Jhon Duran'ın sakatlığının sona ermesine karşın "oynamak istemediğini" iddia etti.

Jhon Duran için çok konuşulacak iddia! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor' - 2. Resim

"SAÇMALIYOR"

Ali Ece'nin "Bildiğin bir şey mi var?" sorusuna, "Evet" cevabını veren Çelikler, "Oynamıyor, adam abi oynamıyor. 'Ben Mourinho için gelmiştim' falan bir şeyler saçmalıyor. 'Sakatım' dediği zaman ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın 2 tane kaskalı (değerinden fazlaya satmak) var. Biri Florian Wirtz, öbürü de Jhon Duran" ifadelerini kullandı.

Jhon Duran için çok konuşulacak iddia! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor' - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şeker pancarı alım fiyatı açıklandıTürkiye'nin 228 metrelik denizdeki yeni gücü Mersin'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arsenal'den William Saliba'ya yeni sözleşme: İmzalar atıldı - SporArsenal'den William Saliba'ya yeni sözleşme: İmzalar atıldıEuroLeague'de büyük değişiklikler: İşte yeni kurallar... - SporEuroLeague'de büyük değişiklik: Yeni kuralların detayları...Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Hakemler galibiyetimize ket vurdu - Spor'Kadıköy'de galibiyetimizi hakemler engelledi'UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta: Legia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakem - SporLegia Varşova - Samsunspor maçına Fransız hakemUEFA açıkladı: Fenerbahçe-Nice maçının hakemi belli oldu - SporUEFA açıkladı: İşte Fenerbahçe-Nice maçının hakemi...Maça saatler kala yayınlanan video gündem oldu! Liverpool'un yıldızından Galatasaray itirafı - SporLiverpool'un yıldızından Galatasaray itirafı
Sonraki Haber Yükleniyor...