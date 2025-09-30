Jhon Duran için çok konuşulacak sözler! 'Mourinho için geldi, bilerek oynamıyor'

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Jhon Duran, Portekiz'de Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sakatlık geçirmişti. 27 Ağustos'tan beri formasından uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 6 maçı kaçırdı.

Yıllık 21 milyon euro garanti ücret aldığı konuşulan Kolombiyalı futbolcu, MR sonuçları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının devam ettiğini bildirdi. Bu nedenle Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Ekim'de oynanacak Nice maçında da kadroda olması beklenmiyor.

"OYNAMAK İSTEMİYOR"

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, VOLE'de yayınlanan programda, Jhon Duran'ın sakatlığının sona ermesine karşın "oynamak istemediğini" iddia etti.

"SAÇMALIYOR"

Ali Ece'nin "Bildiğin bir şey mi var?" sorusuna, "Evet" cevabını veren Çelikler, "Oynamıyor, adam abi oynamıyor. 'Ben Mourinho için gelmiştim' falan bir şeyler saçmalıyor. 'Sakatım' dediği zaman ne yapacaksın abi? Bu sezon Avrupa'nın 2 tane kaskalı (değerinden fazlaya satmak) var. Biri Florian Wirtz, öbürü de Jhon Duran" ifadelerini kullandı.