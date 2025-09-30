Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MR sonuçları temiz çıkmıştı! Jhon Duran'dan bir kötü haber daha

MR sonuçları temiz çıkmıştı! Jhon Duran'dan bir kötü haber daha

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında sakatlanmıştı. Şu ana kadar 6 maçı kaçıran 21 yaşındaki Kolombiyalı santrfordan sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Jhon Duran, Portekiz'de Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sakatlık geçirmişti. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Nice maçında kadroda olması beklenen yıldız golcünün son durumu belli oldu.

AĞRILARI DEVAM EDİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Barcelona'da iğne tedavisi olmasının ardından İstanbul'a dönen Jhon Duran'dan beklenen müjde gelmedi. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcunun, MR sonuçları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının devam ettiği öğrenildi.

NICE MAÇINDA YOK

Milli maç arasında hazır olacağı öğrenilen Jhon Duran'ın, 2 Ekim Perşembe akşamı Chobani Stadyumu'nda oynanacak Nice karşılaşmasında da kadroda olması beklenmiyor.

