Volkan Demirel'den Tedesco ve Gökhan Gönül açıklaması: Telefonu açmaması enteresan!

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Eski milli oyuncu, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ve görevden alınan eski takım arkadaşı Gökhan Gönül hakkında açıklamalarda bulundu.

"ASIL DEĞERLENDİRME NICE MAÇI"

NOW Spor canlı yayınında maçı değerlendiren Volkan Demirel, "Tedesco’nun zamana ihtiyacı var. Şu an devam edilmesi doğru bir karar ama kimi ne kadar mutlu ediyor, kimi ne kadar etmiyor bu tartışılabilir. Galibiyet en azından Tedesco’yu biraz olsun rahatlatmıştır. Asıl değerlendirme, perşembe günü oynanacak Nice maçıyla yapılabilecek. Çünkü teknik direktörün de dediği gibi; ‘Kazandığınızda her şey iyi değildir, kaybettiğinizde de her şey kötü değildir.’ Nice karşılaşması, bu sözlerin karşılığını görebileceğimiz bir maç olacak. O maç bize neyin gerçekten iyi, neyin kötü olduğunu daha net gösterecek. Antalyaspor maçı ise bu anlamda ölçü alınacak bir maç değildi" dedi.

"DEMEK Kİ ORTADA BİR ŞEY VAR"

Yardımcı antrenörlük görevi sona eren Gökhan Gönül ile ilgili eski milli kaleci, "Başkasını överek Gökhan Gönül hakkında mesaj vermeye çalışmak doğru değil. İlla ki bir şeyler yaşanmış ki yollar ayrıldı. Bunun öncesi var mıydı, bu karar neden bu kadar ani alındı, bunları Tedesco’ya sormak lazım. En doğru cevabı o verecektir. Tümer Metin, ‘Gökhan’ı aradım açmadı, mesaj attım cevap vermedi’ dedi. Ben aramadım çünkü üstüme düşen bir şey değil ama Tümer abinin aramasına rağmen açmaması bana enteresan geldi. Demek ki ortada bir şey var; belki karşılıklı, belki tek taraflı. Sonuç olarak Gökhan Gönül şu an itibarıyla içeride değil" ifadelerini kullandı.

"GÖKHAN GÖNÜL OLAYI TEDESCO'NUN KARARI"

Volkan Demirel, "Gökhan Gönül hakkında bildiğim özel bir şey yok ama bence bu karar, Tedesco ile alakalı. Olayın buraya gelmesinde hocanın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Başkanın mazbata süreciyle aynı döneme denk geldi ama başkanın doğrudan böyle bir tasarrufa girmesi bana muhtemel gelmiyor. Daha çok hocanın kararı gibi duruyor. Fenerbahçe; çarşamba günü maç oynadı, perşembe günü idmana çıkıldı ama cuma günü yapılan antrenmanda Gökhan Gönül yoktu" sözlerini sarf etti.