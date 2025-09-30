Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için olay sözler: TFF soruşturma başlatmalı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Süper Lig'de karşılaşacakları maça ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapan Yüksel Yıldırım; Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferi ve Sadettin Saran'a dair de konuştu.

Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında konuşan Yıldırım, "Gaziantep maçında 2 puanımız çalındı. Fenerbahçe'yi 2 senedir yenemiyoruz. İlk maçta yenildik, ardından 3 maçta berabere kaldık. Biz artık 3 İstanbul takımını hem Samsun'da hem deplasmanda devirmek istiyoruz. Samsunspor bu sezon ilk 5'i hedefliyor. Geçen sezon kümede kalmayı hedefliyorduk, 3. olduk. Forvetim yok. Fenerbahçe maçına forvetsiz çıkarsan yenilme ihtimalin artar. Hocamız da bir çözüm bulacaktır. Ndiaye, Emre Kılınç, Afonso, Soner yok. 4 tane eksiğim var. Avrupa'da maç var, inşallah sakatlık olmaz. Fenerbahçe bizi gayet doğru zamanda yakalıyor. Biz de çıkıp oynayacağız. Yoksa Fenerbahçe ile hiçbir işim olmaz. Ben Türk futboluna iyi niyetle geldim. Kendi paramı harcıyorum. Hokkabazlık yaparak başkasının parasını harcamıyorum. Canım acıdığı zaman söylemek zorundayım. Fenerbahçe maçından önce niye benle röportaj yapıyorlar? Çünkü Fenerbahçe'nin reytingi var. Galatasaray maçı öncesi de gelin, Beşiktaş maçı öncesi de gelin, röportaj yapalım. Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesi mobeseye bile konuşuyor diyorlar. Beni tüm kanallar çağırıyor, çıkmıyorum. Senenin 6-7 ayı yurt dışındayım. Futbola vakit harcayan biri değilim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor benim direkt rakibim." dedi.

"HOCAYI DUYUNCA EYVAH DEDİM"



Sarı lacivertli takımın Domenico Tedesco tercihine ilişkin konuşan Yıldırım, "Fenerbahçe'nin parası var, istese iyi bir hoca getirebilirdi. Ben bu hocayı duyunca "Eyvah" dedim. Hocanın başarısı yok. Fenerbahçe camiası 10 küsur senedir şampiyon olamamış. Böyle bir kaosun içine getiriyorsan, hiç kimsenin laf edemeyeceği birini getirmelisin. Sadettin Saran'ın suçu ne? Geldi pimi çekilmiş bombayı kucağında buldu." dedi.

"EMRE HOCA VARDI, MÜTEVAZI DURDU"

"İnsanların bazen aklıyla kalbi çelişebilir" sözüne açıklık getiren Yıldırım, "Artık mütevazı olmayacağım. Benim eğitim seviyeme çıkamamış insanlar ya anlamak istemiyor ya kötü niyetli. Ben ne dedim, insanların bazen aklıyla kalbi çelişebilir dedim. Yaptı demedim. Ali Koç da bunu kullandı, başkaları da bunu kullandı. Çocuğun yaramazlık yapıyor, tokat atıyorsun, çocuk ağlıyor, üzülüyorsun, 'niye dövdüm' diyorsun, kalbinle beynin çelişiyor. Antalyaspor'un başında Emre Hoca vardı, mütevazı durdu Fenerbahçe maçında, 'Fenerlidir şunu yaptı' mı diyeceğiz. Böyle denir mi! Ben de dürüstüm. Yalan söylemedim hiçbir zaman. Samsunspor'da 1 tane oyuncunun maç sattığını ispat edin, kendi elimle kafasını koparırım. Sözleşmesini feshedeceğim, isterse gitsin FIFA'ya şikayet etsin. Bu kadar iddialıyım, bunu hiçbir kulüp yapamaz, Yüksel Yıldırım yapar." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN OYUNCU İSTEDİM, VERMEDİLER"

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan oyuncular istediğini ancak alamadığını kaydeden Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe'den oyuncu istedim, vermediler. 2-3 tane oyuncu istedik. Levent Mercan biri. Tutacağız dediler. 2 sene önce Zajc'ı istedik, vermediler. Miguel Crespo'yu istedik, vermediler. Ali Başkan'dan istedik, olmadı. Galatasaray da vermiyor. Bir tane oyuncu için ne dil döktük. Eyüp Aydın geldi ama Avrupa'ya kaydedemedik. Yazık günah o çocuğa. Fenerbahçe Oğuz Aydın'ı verse keşke bana, oynamıyor. Kerem geldi, oynama şansı az. Böyle çok iyi oyuncular var, oynama vakti bulamıyor. Boşuna neden yabancılara para vereyim. Büyük takımlar, Anadolu takımlarına kolay kolay oyuncu vermiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Anadolu'dan iyi oyuncu alıp zayıflatırlar ama oyuncu vermezler." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'Yİ 1-0 YENMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ortada bir karşılaşma olduğunu ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe ile normal bir maç. Fenerbahçe için önemli. Bu kadar söylüyorum. Fenerbahçe benim rakibim. İyi de bir maç olacak. Bize göre 3 ihtimalli bir maç. Puan veya puanlar için çıkacağız. Eksiğimiz varmış yokmuş ilgilendirmez. Samsunspor artık her maça puanlar için çıkıyor. Galatasaray, Beşiktaş maçları için de söylüyorum, yeniliriz önemli değil. Çıkıp kapanalım, Çanakkale geçilmez oynayalım diye bir şey yok. Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi çok istiyorum. Bol gollü olabilir ama 1-0 olsun, bizim olsun. Biz topu, geçiş oyunlarını iyi oynuyoruz. Fenerbahçe daha oturtmuş değil. Hocası yeni sistem oturtuyor. Bence ortada bir maç." dedi.

"ALİ KOÇ BEY'E ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ali Koç hakkında açıklamalar yapan Yıldırım, "Ali Koç Bey'e çok üzüldüm, insan olarak seviyorum. Kulüpler Birliği'nde onu en iyi anlayanlardan biri benim. Onun da eğitim, ABD kafa yapısı, söyledikleri, ettikleri... Ali Bey'e bazı uyarılar yapmıştım, yönetimsel olarak. 'Üzülüyorum Ali' dedim 'Futbol dışında başarılı buluyor musun kendini' dedim, 'Evet' dedi. Her şeyde başarılı basketbolda, olimpiyat takımına kaç oyuncu veriyor, yüzme, boksta her şeyde başarılı. 'Basketbolda hakem eleştirdiğini görmedim, transfer yaptığını görmedim, hocayla konuştuğunu gördüm. Güzel yönetim yapmışsın, hesap soran taraftasın. Futbolda hep hesap veren taraftasın. Sen niye hesap veriyorsun, hesap soracaksın' dedim. Ali Bey'in etrafında çok çakal vardı. Bunu söylemem lazım. Menajerlerinden tut futbolla ilgili herkes akıl veriyor. Bu kadar adamı dinlersen kafan karman çorman olur. Futbolda yapamadı. Niye yapamadığını konuşmak istemiyorum. Ali Başkan çok hak etti futbolda başarıyı. Futbolda 1 lira çalacak başkan değil. Böyle temiz insanların olması lazım. Diğer başkanlara kötü demiyorum ama Ali Başkan gibi, benim gibi parasını, değerli zamanını veren insanların başarılı olması lazım. İngiltere'de Arsenal kaç yıllardır başarılı olamıyor ama hocasını tutuyor. İkincilik, üçüncülük de bir başarı. İlla şampiyonluk, olursun ama Ali Başkan'ın transferlerini görüyorsunuz, performansları görüyorsunuz, Fenerbahçe kağıt üzerinde büyük takım deniyor ama oyun ortada yok. Yıldızlarla olmuyor. En güzel örneği PSG. Neymar, Messi, Mbappe ile hiç başarı yok, hepsini gönderdiler, iyi bir hoca getirdiler, takım halinde koşan oynayan. Adamlar lig, kupa, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. İşte bu. Gidip de böyle 70-80 milyon dolar adam Türkiye'de alınmaz. İngiltere'de alınır. Standartlar farklı. Galatasaray ligin ayarlarıyla oynadı. Bir oyuncu getiriyor 20-30 milyon. Fenerbahçe de ona uydu. Ali Koç, Kulüpler Birliği'nde TFF Başkanı'na "Sidik yarışına girdik resmen. Galatasaray ile ikimiz. Ne güzel borçları yoluna koymuştuk, son 2-3 sene bozuldu, her şey eskiye doğru gidiyor" dedi. Görüyor, biliyor, neden yapıyor." ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN SORUŞTURMA AÇMASI LAZIM"

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin konuşan Yıldırım, "Haberlerde görüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye verilen sözleşmesi 1907 TL'ymiş. Üzüldüm. Ali Koç'u Kulüpler Birliği'nde tek tip kontrat için destekledim. Onaylıyorum, her şey şeffaf olsun, komisyon, menajer her şey orada olsun. Böyle deyip 1907 TL TFF'ye gidiyorsa, TFF'nin soruşturma açması lazım. Vergi kaçırıyorsun. Ben kendimi salak hissediyorum. Ben limitime göre harcıyorum, ben istemiyor muyum harcamak. 1965 TL yazarız... Fenerbahçe ve Galatasaray buna yeltenirse, Anadolu'da para yok zaten. Süleyman Hurma yüzde yüz haklı, çıkıp adalet dedi. Nasıl yarışacağız! Maliye, TFF, Bankalar Birliği peşinde olmalı, yaptırmamalı. Göz göre göre yapıyorsun. 1907 TL diye kontrat olur mu! Galatasaray da 1905 TL yaptı geçmişte. Daha sezon sonunda tek tip sözleşme dedik. Nasıl oldu? Bir firma üstleniyor. Diyecek lafım yok. Türk futbolunda hiçbir şey düzelmez, çünkü konuştuğumuz başka yaptığımız başka. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yaptıkları, Beşiktaş ve Trabzonspor'a baskı yapıyor. Göreceğiz, devre arası gelecek. Beşiktaş ve Trabzonspor bu maaşları nasıl ödeyecek? Gelir yok, para yok. Merak ediyorum bu parayı nereden bulacak kulüpler. İnanılmaz paralar verildi, oyuncular alındı. Yurt dışında 'Türkiye'de ne paralar var' diyorlar. Bana taraftarlarım 'parasını harcamıyor, cimri' diyorlar. Hangi kulüp başkanı cebinden harcıyor, söyleyin bana." ifadelerini kullandı.

"SADETTİN SARAN'I TEBRİK ETTİM"

Sadettin Saran'ı arayarak tebrik ettiğini söyleyen Yıldırım, "Sadettin Saran seçilir seçilmez aradım. Ali Bey ile konuştular. 1 saat sonra kendisini aradım. Onunla görüşmüşlüğüm var. Samimi değilim ama saygımız var karşılıklı. Teşekkür etti. Tebrik ettim, 'İnşallah başarılı olursunuz, yapabileceğim bir şey varsa hiç çekinmeyin' dedim. Ali Bey Samsun'a gelmedi hiç, yönetim gelirdi yemeğe götürürdük. Sadettin Bey'i cuma veya cumartesi günü arayıp davet edeceğim. Bizim başkan ve kulüplerle işimiz olmaz. Ben kalem gibiyim. Dik dururum. Benim diyet borcum yok. Büyük takım taraftarı beni sevmeyebilir. Samsunspor geliyor, adamlar rahatsız oluyor. Samsunspor, Türkiye'nin en büyük 5. kulübü olmak üzere. Camiam var. 2 milyon nüfuslu şehrim var. Tesisler, altyapı, stadyum, sıfır borçlu kulüp, başkanı futbolu seviyor. Niye olmasın?" dedi.