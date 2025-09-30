Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'dan 2'de 0! Liverpool'dan 57'nci saniyede gol

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'dan 2'de 0! Liverpool'dan 57'nci saniyede gol

- Güncelleme:
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Esenler Erokspor Stadyumu'nda Liverpool U19 takımını konuk etti. Saat 15.00'te başlayan müsabakada henüz 57'nci saniyesinde gol sevinci yaşayan İngiliz ekibi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda henüz 57'nci saniyede öne geçen Liverpool U19, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

LIVERPOOL 4 PUANA YÜKSELDİ

İlk hafta Atletico Madrid U19 ile sahasında 0-0 berabere kalan İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri ilk dakikada Ahmed Kareem ve 21'nci dakikada Sonni-Lambie kaydetti. Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.

2 MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Frankfurt U19 takımına deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, 2'nci karşılaşmasında da puan kazanamadı.

Galatasaray, bir sonraki maçında Bodo / Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

