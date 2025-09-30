UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'dan 2'de 0! Liverpool'dan 57'nci saniyede gol
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Esenler Erokspor Stadyumu'nda Liverpool U19 takımını konuk etti. Saat 15.00'te başlayan müsabakada henüz 57'nci saniyesinde gol sevinci yaşayan İngiliz ekibi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda henüz 57'nci saniyede öne geçen Liverpool U19, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
LIVERPOOL 4 PUANA YÜKSELDİ
İlk hafta Atletico Madrid U19 ile sahasında 0-0 berabere kalan İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri ilk dakikada Ahmed Kareem ve 21'nci dakikada Sonni-Lambie kaydetti. Galatasaray'da Yasin Kasal, 90+5'te kırmızı kart gördü.
2 MAÇTA GALİBİYET GELMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Frankfurt U19 takımına deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, 2'nci karşılaşmasında da puan kazanamadı.
Galatasaray, bir sonraki maçında Bodo / Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
