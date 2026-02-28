Türkiye Gazetesi
Bakan Gürlek'e çocuk derneklerinden destek: Suç işleyen çocukların ailesine ceza olmalı
Bakan Gürlek’in “suç işleyen çocuğun ailesi de sorumludur” açıklamasına mağdur aileler ve çocuk derneklerinden destek geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in suç işleyen çocuğun ailesinin de sorumlu olduğu açıklamasına, mağdur aileler ve çocuk derneklerinden destek gelirken, UCİM avukatı Candan Tekin ebeveynlik sorumluluğuna dikkat çekerek hapis ve adli para cezasını içeren yaptırımlar önerdi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç işleyen çocuğun ailesinin de sorumlu olduğunu açıkladı.
- Bu açıklama, mağdur aileler ve çocuk derneklerinden destek gördü.
- UCİM avukatı Candan Tekin, ebeveynliği ciddi bir sorumluluk olarak tanımladı.
- Tekin, sorumluluk değerlendirmesinde azmettirme, yardım etme, ihmal veya suça yönlendirmenin dikkate alınmasını önerdi.
- Önerilen yaptırımların hapis ve adli para cezasını içermesi gerektiği belirtildi.
Uluslararası Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneğinden (UCİM) avukat Candan Tekin, "Ebeveynlik, hak olduğu kadar ciddi bir sorumluluk" diye konuştu.
Tekin, "Değerlendirme de azmettirme, yardım etme, ihmal suretiyle suç işleme veya çocuğu suça yönlendirme gibi yapılmalı; yaptırım da hapis ve adli para cezasını da içermelidir" açıklamasında bulundu.
