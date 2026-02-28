Bakan Gürlek’in “suç işleyen çocuğun ailesi de sorumludur” açıklamasına mağdur aileler ve çocuk derneklerinden destek geldi.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "suç işleyen çocuğun ailesi de sorumludur" açıklamasına mağdur aileler ve çocuk derneklerinden destek geldi.

Uluslararası Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneğinden (UCİM) avukat Candan Tekin, "Ebeveynlik, hak olduğu kadar ciddi bir sorumluluk" diye konuştu.

Tekin, "Değerlendirme de azmettirme, yardım etme, ihmal suretiyle suç işleme veya çocuğu suça yönlendirme gibi yapılmalı; yaptırım da hapis ve adli para cezasını da içermelidir" açıklamasında bulundu.

