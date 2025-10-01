Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren sözler: Önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu çözmek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ekonomi konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ÖNCELİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞI SORUNU"

Enflasyonda kritik bir eşiğin aşıldığını belirten Erdoğan, "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına, 2026'da ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarının devamı şöyle:

"Bütçe açığımızın milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6'ya, 2026'da ise yüzde 3,5'e indirmeyi öngörüyoruz. İhracat tarafında da iyi gidiyoruz. Ağustosta yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı. Altın ithalatının yüksek düzeyde seyretmesine rağmen dış dengemiz hızla iyileşti. 2025'i milli gelire oranla sadece yüzde 1,4'lük cari açıkla kapatmayı ümit ediyoruz.

"REZERVLERDE TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Dış borcumuzun milli gelire oranı son 14 yılın en düşük seviyesine indi. Rezerv yeterliliği konusunda da tarihi başarılara imza attık. Merkez Bankamızın rezervleri 179 milyar dolara ulaştı ve giderek yükseliyor. Programımızın etkisiyle risk primimiz ve borçlanma maliyetlerimiz geriledi. TL'ye olan güven her geçen gün artmaya başladı. Türkiye ekonomisi hamdolsun büyümesini sürdürdü.

"TURİZMDE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK"

2025'in ilk yarısında yıllık büyümemiz yüzde 3,6 olarak gerçekleşirken, milli gelirimiz yıllık bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştı. Üretim cephesinde ise zirai dona bağlı olarak daralan tüm sektörlerde katma değer artışı kat ettik. İşsizlik oranımız tam 28 aydır tek hanelerde seyrediyor. Bir başka rekor seviyeyi turizmde gördük 2025'te ilk 6 ayda 25,8 milyar dolar ile tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz.

"2026 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE REFORM YILI OLACAK"

2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz. Yerel yönetimlerde mali disiplini sıkılaştıracak adımlar atacağız. Milletimiz, ülkemiz ve ekonomimiz için şimdiden hayırlı olsun.