Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyor
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. 3 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazın litresine 1 lira 18 kuruş artış olacak. Zammın ardından LPG'nin litresi kaç lira olacak? İşte detaylar...
Petrol ve döviz kurundaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorusuna cevap ararken sektör temsilcilerinden beklenen açıklama geldi.
OTOGAZA ZAM
3 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza zam geliyor. Otogazdaki fiyat artışının 1 lira 18 kuruş olması bekleniyor. Benzin ve motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
1 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|53,19
|54,46
|26,51
|İstanbul Anadolu
53,03
|54,31
|25,88
|Ankara
|54,02
|55,45
|26,40
|İzmir
|54,35
|55,76
|26,33
TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR?
1 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 50 kuruştan, motorinin litresi 56 lira 98 kuruştan satılıyor. Hakkari'de otogaz ise 27,45 lira.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.