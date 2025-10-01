Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyor

Petrol ve döviz kurundaki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar "Akaryakıta zam ya da indirim var mı?" sorusuna cevap ararken sektör temsilcilerinden beklenen açıklama geldi.

OTOGAZA ZAM

3 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza zam geliyor. Otogazdaki fiyat artışının 1 lira 18 kuruş olması bekleniyor. Benzin ve motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

1 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 53,19 54,46 26,51 İstanbul Anadolu 53,03 54,31 25,88 Ankara 54,02 55,45 26,40 İzmir 54,35 55,76 26,33

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR?

1 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 50 kuruştan, motorinin litresi 56 lira 98 kuruştan satılıyor. Hakkari'de otogaz ise 27,45 lira.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.