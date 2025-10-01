Kredi kartı faizlerinde indirim! Yeni dönem bugün resmen başladı

Merkez Bankası, eylül ayında faizi 250 baz puan indirimle yüzde 40,50'ye çekmişti. Merkez'in faiz kararı sonrası kredi kartı faizleriyle ilgili de beklenen karar geldi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımladığı tebliği ile kredi kartı faizlerinde gerçekleşen indirim, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE İNDİRİM

1 Ekim tarihi itibarıyla kredi kartı nakit çekim veya kullanım işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye, kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e çekildi. Böylece nakit çekim ve kredili mevduat işlemlerinde 25 baz puanlık indirime gidilmiş oldu.

POS KOMİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile kredi kartı ve banka kartlarından alınan POS komisyon oranlarında da değişikliğe gidildi. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartlarında değişmezken, banka kartlarında yüzde 1,04'e düştü.

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.